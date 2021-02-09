前年11.11「大三罷」全港各區有堵路行動，圖迫使政府回應訴求。家住旺角的城大男生被指在洗衣街公園管有索帶及摺刀等，並且拒捕。有警員庭上承認曾揮棍毆打被告，辯方則指被告事後身體多處受傷，兩隻門牙亦撞爆斷裂。案件今裁決，裁判官施祖堯認為被告應停下接受警員截查，而非掙扎逃跑；而被告攜帶索帶及摺刀，必定是意圖束縛或傷害持不同政見人士，裁定被告所有罪名成立。

被告陶晉康（20歲）否認管有適合作非法用途的工具或攻擊性武器並意圖作非法用途使用、管有物品意圖損壞及摧毀財物，以及抗拒警務人員共三罪受審。控罪指他於前年11月11日在旺角洗衣街公園內管有27條索帶、一把摺刀、兩支螺絲批、五把六角匙及一支噴漆，並抗拒執行職務的督察A。

指被告攜帶索帶 意圖必定屬束縛他人

就管有適合作非法用途的工具或攻擊性武器並意圖作非法用途使用罪，裁判官施祖堯表示管有適合作非法用途的工具罪只涉及侵害人身及侵入住所的元素，而非控方所述涉及任何非法用途。而《公安條例》下的管有攻擊性武器作非法用途罪，控方須證明涉案武器本身或被改裝成攻擊性武器，法庭另要根據被告於案發時間地點是否合理使用涉案物件。

施官指被告當時身穿黑衣，與大約30名相同衣著的人士站在馬路中，而非於行人路上走動；他們顯然並非巧合地聚集，施官認為被告一定是示威人士。另外，被告以面罩掩飾身份，又攜帶索帶等涉案物品，施官肯定被告不是進行和平示威活動。

施官認為，被告攜帶六角匙及螺絲批，或可能意圖破壞公物及損壞住宅，但施官未能判斷被告屬於哪一類，故未能肯定他作非法用途。不過，被告攜帶索帶，應是意圖面對不同政見人士時束縛他人或綑綁路障；惟警員供稱被告當時正在移動，顯然並非停下綑綁路障，故被告的意圖必定屬束縛他人。

摺刀難以破壞硬物 認為被告必定用作傷害他人

至於涉案13厘米長的摺刀，施官指被告難以使用它破壞硬物，認為他必定是用作傷害警員及不同政見人士之用；加上沒有證據顯示被告當時有即時危險需以摺刀自衞，裁定被告管有索帶及摺刀是作非法用途。

就被告管有噴漆意圖損壞及摧毀財物罪名，施官指被告於非和平示威活動中帶備噴漆，唯一意圖必定是塗鴉表達訴求，故此罪名成立。

就抗拒警務人員罪，警員當時向被告高呼「警察！咪走！」又身穿防暴裝，被告不可能不知道對方是警員。施官認為，被告當時應該停下接受截查，他卻選擇逃跑，又趁警員跌倒時加速逃離現場；直至另有多名警員合力制服被告，他仍然掙扎抗拒，顯然干犯拒捕罪，施官裁定罪名成立。

辯方求情指，被告於城市大學就讀電子工程，胞弟就讀科大。被告居於案發地點附近，並非有預謀犯案。況且被告於拘捕過程中受傷不輕，反而警員只是輕微受傷，希望法庭在不影響被告學業的前提下判刑。施官將案件押後至2月24日於屯門法院判刑，其間索取被告的背景報告、勞教中心、教導所及更生中心報告，被告須還柙候懲。

【案件編號：WKCC1055/20】

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