自稱係「超級敏感」體質，冇跟港區人大及政協委員大隊北上打疫苗嘅全國政協常委唐英年，今年向親友市民送上嘅祝福，都好「敏感」下喎。佢話喎，香港極盡艱辛，幸好已經走過咗，新年伊始，梗係要迎難而上，部署復甦，繼而喺政治、經濟同民生方面送上祝福，但佢嘅政治祝福語，可圈可點，事關除咗「重建秩序」，仲有「趕走政治『蠻牛』，共創新局」。嘩嘩嘩，特首林鄭係工作狂，似頭牛咁熱愛工作，而且被指唔聽意見程度都好野蠻，今年跑馬仔之時，竟然話要趕走政治「蠻牛」，唔通有弦外之意？

做過財爺嘅唐唐，喺經濟方面就祝香港盡快扭轉赤字，全民就業，全年「牛市」。民生上就希望市民身體健康，壯健如牛，疫情盡快回落，社會就和平包容，牛轉乾坤，有商有量大吉祥。總之，「荷包多『金牛』、日日食『和牛』」。講到尾，「蠻牛」若然唔肯聽意見，市民最終都係「對牛彈琴」。

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