【本報訊】九名年輕被告遭控以非法集結，其中八人獲裁定表證不成立後，難掩興奮心情。有脫罪被告稱，雖然常人均會認為本案證據薄弱，但他仍擔心律政司或會就脫罪裁決提出上訴。他又稱，每一刻都有濫捕濫告正在發生，望港人繼續對示威案保持關注，令被告們在審訊時不至太孤單。

裁判官黃士翔昨宣佈本案其中八名被告表證不成立後，有脫罪被告聞言低呼「Yes」，相擁祝賀。有律師一度不敢肯定結果，要求裁判官再次讀出裁決。

其中一名獲判無罪的25歲被告高子晉庭外稱，「本來都對法庭冇乜信心，以為佢哋都好保守」，但昨日眼見「九個放八個，都好surprise」。

望港人續關注示威案

被問到認為法庭能否主持公義，他稱「淨係睇呢單case，就係正常結果」。他指由起初被落案起訴時已覺是濫告，「作為常人睇都覺得證據好薄弱；大家見到每一刻都有好多濫捕濫告正在發生」。至於審訊時披露有警員證供不一、甚至疑似互抄口供，他稱本案已不算最誇張，「大家有眼睇，之前都好多案係咁」。

事發至今相隔年多，其間須不間斷向警署報到，又不可出境，高稱很多長遠的事都不敢計劃，對於家人比自己更擔心亦感到過意不去。雖然案件得以解脫，但他並沒太大如釋重負的感覺，「𠵱家香港每日都有好多壞消息，心情一直比較沉重，只不過煩少樣嘢」。他亦稱擔心律政司或會就脫罪裁決提出上訴，但謂「擔心都係要過生活嘅啫」。

高又指，希望港人繼續對示威案件保持熱度和關注，「未必有咁多精神睇晒，不過對每單案嘅關注，都可以畀到支持當事人，等佢哋成個審訊冇咁孤單」。他又寄語：「香港人加油，好人一生平安。」