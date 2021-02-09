前年11月民主派區議會候選人在維園進行區選集會，遭警方腰斬，演變成警民衝突。其間已婚地產經紀被搜出48條索帶，去年經審訊後被定罪，判監5個半月。他不服定罪及判刑，提出上訴，案件原定今日在高院原訟庭處理，惟律政司以案件複雜、會對處理中相類案件具影響力為由，申請將案件交由上訴庭處理，冀能就同類控罪定下判刑指引或參考。雖然上訴一方反對，恐有延誤，惟法官張慧玲最終批准控方申請。

上訴人陳俊傑（34歲）被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成立，控罪指他於前年11月2日在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包48條索帶，意圖將其作非法用途使用。

逾百人被控相同控罪

律政司助理刑事檢控專員蕭啟業今早向法庭指，本案的爭議牽涉《簡易程序治罪條例》 第17條。由於上訴庭與原訟庭過去曾就相關條文的解釋持不同意見，律政司認為爭議具複雜性，應直接交由上訴庭釐清條例定義。

蕭又指，現已有超過100人被控相同控罪候審，進行中的上訴約有10宗，另有律政司以案件呈述形式提出的刑罰上訴，認為本案的處理會對相關案件具有影響。再者，上訴庭亦可為同類控罪定下判刑指引或列出判刑參考。

蕭透露，上訴人一方與律政司來往的信件中，一度提出考慮將案件交由上訴庭處理，但要視乎大律師的最終建議。律政司表明不反對交由上訴庭處理，惟其後上訴方卻表明不同意此做法，指擔心此舉會令上訴出現延誤，反建議先處理判刑的上訴。控方卻認為若其後處理的定罪上訴成功，處理判刑的聆訊變相便會浪費。

代表上訴人的大狀關文渭解釋，雖然案中爭議的議題具複雜性，但與律政司的書信和電話往來中均表明尚未有定案，惟後來已收到高院通知案件已定下審期；在擔憂有可能推遲上訴的情況下，已向律政司說明不會作出相關申請。

上訴方稱有案例指可以宵禁時數扣減監禁日數

關同時提到，上訴人早前獲高院法官李運騰批准保釋等候上訴，其間要遵守每天9個半小時的宵禁令；而有英國案例指出，宵禁每兩日可替代一日監禁，雖然香港未有人提出，但若以此為例，上訴人已幾乎服刑完畢。

他表示，議題的複雜性並非來自條例本身，而是來自不同級別法庭對條例的看法，認為法庭今日處理本案，對下級法庭亦具有影響力。法官張慧玲質疑，若有另一上訴案件由另一法官處理，但所持看法與她有出入，「咁下級法庭應跟邊個？」關認為，高院處理案件的方法，對下級法庭雖無約束力，但仍具參考作用。

張官對此不以為然，並指若案件交由上訴庭處理，律政司不單可就涉案的索帶、還可就其他犯案工具，要求上訴庭定下指引。最終張官決定批准律政司申請，案件交由上訴庭處理。

張官同時批准上訴方申請，撤銷上訴人的宵禁令，並將每周三次報到改為每周一次。

【案件編號：HCMA242/20】

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