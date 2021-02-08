【本報訊】有機菜成行成市，有商人出售假有機菜卻欠缺監管。香港有機資源中心發現，去年共有88個聲稱出售有機菜的菜檔中，僅21檔持有效的有機認證，佔比24%，有七檔使用過期證書；中心又估計有菜檔盜用認證出售假有機菜，或以魚目混珠手法摻雜來路不明蔬菜出售。中心總監黃煥忠稱，法例對「有機」未有定義，故不受《商品說明條例》規管，海關難以該例取締，存有法律漏洞。

香港有機資源中心公佈2020年濕街市商販對有機產品的銷售實況調查，去年10至11月走訪全港466個菜檔，發現有88檔聲稱出售有機農產品，較去年同期增加8.5%，但僅21檔所售的蔬菜持有效的有機認證，佔有關菜檔24%，另有七個菜檔張貼的證書已經過期，亦有張貼出證書的菜檔實際上沒有出售相關有機農場產品。

中心指，其中在多區均有分店的「以琳蔬菜」，2016至2021年間多次盜用有機認證證書及以不正當手法出售「有機菜」，例如以琳樂富分店職員去年曾向顧客聲稱出售的菜心獲HKORC-cert認證，但中心翻查該認證農場紀錄，當時沒有菜心收成，不可能供貨予該店。中心亦發現樂富分店曾聲稱其有機蔬菜來自蔬菜統營處，但有關紀錄顯示該店每周只入貨一至二次，質疑該分店魚目混珠，摻雜其他來路不明的蔬菜出售。

「以琳」蔬菜被指含除蟲劑

以琳出售的蔬菜亦多次被中心驗出含有除蟲劑，其中去年在「寶琳尚鮮市場以琳」購買的蔬菜樣本更含多款除害劑，其中「霜霉威」（Propamocarb）每公斤殘留量達1.79毫克，未超出安全限量。浸大生物系系主任、香港有機資源中心總監黃煥忠相信，有關蔬菜的殘餘除害劑是耕種時使用農藥遺下，並非環境污染所致。

本報昨致電以琳蔬菜，記者表明身份及說明意圖後，對方即表示「冇嘢講、冇嘢講」並匆匆掛斷電話。

黃煥忠表示，中心2018年至2020年曾轉介16宗懷疑無認證聲稱出售「有機菜」等違規個案予海關跟進，惜未獲回應。他指法例尚未有定義「有機」一詞，故海關難以《商品說明條例》取締售賣假冒有機產品的菜檔，希望顧客警惕。他又促請政府盡快就使用有機產品標籤立法，並定期巡查，杜絕濫用有機證書或標籤情況。

海關稱經了解及跟進調查後，並未發現涉事菜檔違反《商品說明條例》。消委會指鑑於香港現時未有法例監管有機食品，建議政府參考外地經驗，清晰釐定「有機食物」的準則和定義。政府可考慮幫助本地認證機構與外國認證機構建立相互認可，協助消費者識別可靠產品。