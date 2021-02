壹傳媒創辦人黎智英的上訴保釋聆訊由5名國安法指定法官審理,當中並無海外法官參與。本報早前去信終審法院全部14位海外非常任法官查詢,當中賀輔明勳爵表示從未收到港府邀請,另有4名法官表示不予評論,其餘法官暫未回覆。有法律學者強調,海外法官的資歷與獨立性無可質疑,直指港府做法有民族主義色彩,憂心背後帶有排外情緒。

黎智英保釋案上周一由5名國安法指定法官審理,包括終院首席法官張舉能、常任法官李義和霍兆剛、非常任法官陳兆愷和司徒敬。司法機關早前在聆訊前5日才公佈主審法官名單,有法律界學者早前批評做法欠透明,破壞司法獨立。

本報於上週二以電郵形式致函終審法院全體海外非常任法官,詢問有否收到出任黎智英一案國安法指定法官的邀請,以及會否擔憂國安法用於打壓異己、影響司法獨立等問題。

自1998年開始擔任終審法院海外非常任法官、資歷最長的賀輔明勳爵回覆透露,特首林鄭月娥從未向他發出邀請。不過,他拒絕評論事件,亦拒絕評論國安法的影響,「我認為一個法官這樣表達意見並不恰當。(I think it would be inappropriate for a judge to express a view.)」

此外,范理申勳爵、范禮全法官、麥嘉琳法官及紀立信法官均表示不作回應。其餘9位法官在截稿前未有回應,惟本報未能確認他們是否已收到電郵。

陳文敏:海外法官審理國安案件富經驗

香港大學法學院前院長陳文敏教授形容,港府不邀請海外法官的做法,有民族主義風格(nationalistic),擔憂取態演變為排外情緒,「坊間有聲音話,中國人案中國人審返,唔使畀外國人審」。

陳文敏強調,海外法官的資歷及獨立性均無可質疑,形容港府此舉屬「可惜」,「佢哋來自澳洲、加拿大……審國家安全案遠比香港法官多,論經驗其實係有」。陳又指,自1997年起,終審法院聆訊都有海外法官列席,如今先例一開,或會給予坊間及國際社會負面印象,「最主要都係影響信心,尤其國安法本身已經具爭議性」。

現時終審法院有4名香港非常任法官及14名海外非常任法官。海外非常任法官當中,9人來自英國、4人來自澳洲、1人來自加拿大。

