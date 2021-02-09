衞生署一所外判承辦商為學生進行脊柱X光檢查時，未有使用或妥善使用屏蔽裝置，直接為學童照X光，令學童額外承受輻射，劑量約相當於乘搭一至兩程來回香港和紐約航班所受到的天然輻射量，涉及約300名學童。署方已要求承辦商糾正問題，如有需要，會轉介相關機構跟進。

涉事承辦商為香港醫思醫療集團

衞生署表示，涉事承辦商為香港醫思醫療集團有限公司，該公司轄下的3間中心為衞生署學生健康服務轉介的學生提供X光服務，涉及學生人數約300名，年齡介乎8至18歲。

署方指，在知悉事件後已即時作出跟進，要求承辦商提供資料，並作出調查；如有需要，會轉介相關機構作進一步跟進。

衞生署診斷放射學的輻射防護指引：https://www.rhd.gov.hk/tc/pdf/Pub1_chinese.pdf

合約列明為學生照脊柱X光時 須使用屏蔽裝置

衞生署今晚（9日）公佈，指轄下學生健康服務自去年11月起，將脊柱側彎檢查的X光服務外判，合約要求承辦商為學生進行脊柱X光檢查時，須同時使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。惟上月檢視學生X光片時，發現乳腺屏蔽裝置並非放置在正確位置，也未有使用生殖腺屏蔽裝置，學生健康服務已即時要求承辦商糾正問題，確保符合有關合約要求。

聲稱輻射量如一至兩程來回香港紐約航班

衞生署指，進行單一次脊柱X光檢查的輻射劑量屬於低，雖然使用屏蔽裝置或可減低輻射劑量，但即使在單一次脊柱X光檢查沒有使用相關屏蔽裝置，如有額外健康風險，亦屬極低。

不過，發言人補充，若沒有使用相關屏蔽裝置，其額外輻射劑量約相當於市民每年接受的天然背景輻射量10%；或相當於乘搭一至兩程來回香港和紐約航班所接受到的天然背景輻射量。

衞生署表示，正聯絡及告知受影響的學生或其家長有關事件，並指曾於去年11月23日至2021年1月12日，經學生健康服務轉介至承辦商作脊柱X光檢查的學生和其家長，如有查詢，可於辦公時間內致電學生健康服務電話 3163 4612 。

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