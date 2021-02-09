婦產科專科醫生蕭景生被指於2012年3月沒有妥善評估女病人的術後情況及安排醫生為其診治，被控以一項專業失德。醫委會今日聆訊，蕭景生承認控罪。醫委會裁定向她發警告信，其專科醫生執照是能否保留，則需待教育及評審委員會決定。

案情指，女病人關潔泰（音譯）因嚴重腹痛、月經結塊於2012年3月初向蕭景生求醫，經照超聲波掃描後發現女病人的子宮肌瘤變大，建議她進行子宮切除手術，而經檢查後，發現並非惡性腫瘤。病人於同年3月13日於香港浸信會醫院進行手術，以腹腔鏡技術移除子宮或加雙側輸卵管及卵巢（LAVHBSO)，並同日完成手術，4日後，即3月17日早上岀院。

女病人出院感腹痛同日再入院 等一晚才獲診斷

不過，女病人同日（17日）傍晚感到左邊腹部疼痛，晚上近11時再次入院，當時護士曾告知蕭景生有關病人腹痛的情況，惟蕭只是透過電話了解情況，直至等候一晚，翌日（18日）早上7時才有一名醫生來診斷她，而蕭景生更於早上10時後才岀現為她診斷及治療。

涉事醫生缺席聆訊 病人醫護撰求情信指蕭為醫專業

蕭景生今日沒有出席聆訊，她的代表律師為她呈交個人求情信，以及多封由曾接受其治療的病人及一起共事的醫生、護士等人的求情信。代表律師為她求情時稱，多名病人、醫護於信中均稱蕭為專業、負責仼及照顧病人的醫生，其行醫逾40年來均從未有醫療失當記錄，是次僅屬單一事件。代表律師指，蕭景生向病人及其家庭及醫委會就事件致歉，而她一直配合醫委會的研訊，並主動承擔責任，強調其已汲取深切教訓。

同事病人均讚揚 料重犯機會低

醫委會研訊小組提及，病人岀現腹痛或顯示其岀現術後的並發症，根據浸會醫院的醫療記錄，當日早上岀院時已顯示病人有輕微傷口痛。研訊小組認為，針對病人投訴，須經醫生臨床診斷以作岀適當治療，是次蕭景生有建議病人須再次入院，惟即使知悉她嚴重腹痛情況，也沒有短時間內親自為其診斷，或延後改善病人情況，她的做法低於註冊西醫一般專業標準。研訊小組指，蕭景生是一個認真及關心病人醫生，她的同事及病人均讚揚她，料她已汲取教訓，重犯機會低，故裁定向蕭景生發警告信，而警告信不會刊憲。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！