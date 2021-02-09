22歲科大生周梓樂前年11月墮樓身亡，市⺠發起「八區開花」快閃集會，並在多個商場進行「和你Shop」抗爭，追究警暴。警方當晚出動水炮車及裝甲車，並在旺角彌敦道一帶拘捕多名示威者。一名無業男子被指當晚參與非法集結及抗拒警務人員，受審後被裁定非法集結罪名不成立，惟抗拒警務人員則罪成。庭上透露，被告因其他案件正在服刑，又曾於多年前被判醫院令，至今仍需接受治療。裁判官梁嘉琪下令為被告索取精神科報告，還柙候判。

無業被告諸榮鋒（33歲）被控於前年11月10日在旺角彌敦道一帶與其他人非法集結，作出擾亂秩序的行為，破壞社會安寧或激使他人破壞社會安寧；以及抗拒執行職責的警員7860林德康，並且無牌管有兩部無線電接收器。他否認參與非法集結及抗拒執行職務的警務人員兩罪，但承認無牌管有兩無線電通訊器材罪，涉及在褲袋找到的兩部對講機。

梁官今裁決指，雖然涉案警員被指未能於現場確定被告與在場人士有否關聯，但根據現場情況，警員沒有向在場人士逐個查問實屬「可以理解」。梁官又指，警員直接承認部份證供未有紀錄，對提問沒有迴避，供詞簡單直接，接納他為誠實可靠證人。

不過，被告當時僅戴上口罩，未有配戴防毒面罩或身穿黑衣等示威者常見衣著，法庭未能肯定他與在場人士有着共同目的而集結，遂裁定非法集結罪名不成立。

梁官續指，被告知道拘捕他的警員林德康正執行職務，但他仍欲擺脫林，雙方拉扯糾纏一段距離後，林最後在同袍協助下才得以制服被告，其間被告不斷掙扎，故意作出阻撓，因此裁定抗拒警務人員罪名成立。

控方庭上披露，被告過去有8個不類同案底，而本案發生後一個月，再因其他罪行被捕，並於去年11月遭判監兩年，刑期將於明年4月屆滿，故今天遭還柙上庭應訊。

辯方求情指，被告1996年從內地來港，有中三程度學歷，2014年被判醫院令，證實患有抑鬱症，現時仍需接受治療。本案案情並非嚴重，希望法庭輕判。梁官認為需要再為被告索取背景及精神科報告以作判刑，下令案件押後至本月23日。

【案件編號：KCCC2012/20】

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