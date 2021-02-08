【本報訊】大埔白石角多個屋苑的食水近月出現黑色顆粒狀雜質，受影響範圍包括朗濤、逸瓏灣、雲匯、嘉熙及海日灣等，當中又以去年10月入伙的朗濤情況最嚴重，有居民指廚房及廁所水龍頭要加裝濾芯，洗衣機及洗滌後的白色衣物亦殘留黑點。水務署接獲五宗相關報告，指經化驗後水質安全合適飲用。有區議員斥水務署說法涼薄，「你話有雜質都可以飲，但居民對食水係咪安全有好大疑惑！」

水署抽驗指安全

朗濤業主李先生表示，不少住戶入伙後即發現食水出現黑點，涉及不同座數，最明顯是洗衣機來水，每次洗衫後用來盛載洗衣粉的洗衣格、洗衣機內櫳及白色衣物上均殘留不少黑點，「有人洗咗30幾轉空機都仲係有黑色微粒」。李先生指住戶惟有在廚房及廁所水龍頭加裝濾芯，「但係洗衣機點裝呀」；住戶加裝在洗臉盆、花灑及鋅盆的濾芯亦佈滿黑點。

負責朗濤屋苑管理的堅信物業管理指得悉事件後即與水務署溝通，兩周前確認抽水樣本滿意，會密切注視食水情況。水務署證實去年11月至今共接獲五宗白石角屋苑食水出現黑色沉積物報告，四宗來自逸瓏灣、一宗來自朗濤。該署已抽取食水樣本化驗，確認水質安全及適合飲用；從樣本發現的微量沉積物或來自食水處理過程使用的熟石灰鈣化物、水管物料的鐵氧化物及疑似瀝青的黑色沉積物，不影響水質安全。

該署續指，流速及水壓變化或將喉管底部沉積物沖起，隨着水流進入內部供水系統。署方已建議屋苑代理人定期清洗水缸，亦會定期沖洗政府喉管，以避免沉積物進入屋苑內部供水系統。

大埔區議員姚鈞豪指最近接獲約十宗有關食水出現黑點的投訴，涉及白石角朗濤、逸瓏灣、雲匯、嘉熙及海日灣等屋苑。他不滿水務署覆稱食水適合飲用，「你話有雜質都可以飲用，但居民對食水係咪安全有好大疑惑！」直指該署有責任找出原因。