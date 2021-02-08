【本報訊】政府發表《香港資源循環藍圖2035》，長遠冀擺脫使用堆填區，將不能回收垃圾「轉廢為能」，意味將興建新焚化爐。據了解，新焚化爐擬選址屯門稔灣、新界西堆填區旁邊，規模料不小於石鼓洲焚化爐，每日可處理至少3,000公噸廢物，目標2030年左右落成，當局同時會擴建新界西堆填區。綠惜地球高級項目主任劉兆朗批評新藍圖依賴焚化爐，與可持續發展背道而馳。

環境局《香港資源循環藍圖2035》提出「全民減廢、資源循環、零廢堆填」願景，定下中期目標，將每日人均垃圾量定於較2020年減少40%至45%，廢物回收率目標定為55%，長遠目標是發展足夠的轉廢為能設施。本港須制訂長遠計劃擺脫過度依賴堆填區，轉為採用高科技處理無法回收的都市固體廢物，轉廢為能；若能2035年或以前提供足夠轉廢為能設施，便可考慮縮減新界西堆填區原來約200公頃的擴建佔地。

盼2025年管制即棄塑膠餐具

環境局長黃錦星未有正面回應是否計劃興建多一座焚化爐，但承認長遠有需要建設另一個轉廢為能設施，惟選址及時間表有待公佈。黃指政府會改建現有污水處理廠處理廚餘廢物，目標十多年後可回收所有廚餘，現時本港每日可回收廚餘有逾千公噸。

政府期望2025年實施首階段管制即棄塑膠餐具，並探討如何處理其他即棄塑膠。黃指政府即將就膠樽生產者責任制諮詢公眾，亦會加強中央收膠計劃，兩年內由三區試行擴展至九區，覆蓋全港至少一半人口，視乎成效再擴至全港。

不過，藍圖的減垃圾量目標未有列明實現年期，而都市固體廢物回收率目標的55%亦與上一份藍圖相同，但前年相關回收率僅29%。而上一份藍圖原預期2022年每日人均垃圾量減至0.8公斤，但前年相關數字達1.47公斤，不減反增。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗反對興建新焚化爐，「減廢舊債未清，新債（焚化爐）免問」。他指藍圖多項政策均未有明確時間表及細節，促請當局今個立法年度內完成審議垃圾徵費。