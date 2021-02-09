政府突襲「封區」成效不彰，可能源於決策出錯，揀錯大廈圍封。《蘋果》對比上周三至今，每日的封鎖大廈及當日確診患者住址，發現多次決定值得商榷，如上周四（4日）選擇圍封已完成強制檢測的碧街15-27A、放棄累計3名住客感染的48年紅磡公屋崇愛樓；今日（9日）觀塘明泰樓累積5宗個案，其中一名患者與爆疫的明泰護老中心有關連，但當局竟一併棄之，圍封過去個多月無患者的僑裕大廈和僑發大廈。

政府圍封決定 令人摸不着頭腦

事實上，當局上周四在碧街的行動，的確找到一宗初步陽性個案，後被發現實是康復者，白忙一場。而當日紅磡崇愛樓首名住客確診，需要強制檢測，但其關連個案3日後才被揪出。

崇愛樓已有48年樓齡，有118個單位，屬區內舊樓，亦毗鄰多個「崇」字開首的舊樓；兩街口之隔的隆基大樓A座，1月30日至2月1日共3人感染，2月1日晚被突擊封區後沒再發現個案。

而今日保良局安泰復康中心有1名院友及2名職員染疫，全院撤離，當局得悉其中1名職員染病前，曾探訪住在安泰邨明泰樓的80歲家人。明泰樓已累積5宗個案，首宗個案前日（7日）才出現，2日內發展成大型傳播鏈，但政府不選擇圍封明泰樓，反而圍封一直榜上無名的土瓜灣僑裕大廈及僑發大廈，令人摸不着頭腦。

網民：政府始終沒有吸收「零的教訓」

「突襲」的決定不單沒科學根據，也成為網民每日準時訕笑的話題。如今日元朗南邊圍有一宗源頭不明個案，雖被納入強檢，但沒被「突襲」，當區區議員張秀賢也諷刺地問政府，會否圍封這個與7.21恐襲事件有無限聯想的地方﹖

而上周六政府選擇圍封僅1人感染的屯門千萬私樓、有較完善管理的黃金海岸二期9座，放棄當日累計2人確診、樓齡近60年的馬頭圍邨玫瑰樓於不理，很多屯門居民也在網上群起攻之，並說由檢測結果可見，政府始終沒有吸收「零的教訓」。

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