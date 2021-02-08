【本報訊】公屋家庭發生性侵悲劇，兩兄弟自胞妹九歲起多次侵犯她，包括用陽具接觸胞妹下體，最終胞妹向老師舉報揭發事件。現年約20歲的兩兄弟早前在高等法院承認多項非禮罪，法官昨判刑時引述報告內容，透露二哥智力有障礙，大哥則認知能力欠佳，而胞妹智力亦低於平均。兩兄弟賦閒在家，對踏入青春期的胞妹起慾念，鑄成大錯。法官最終判大哥入獄3年11個月，二哥則因智障與案情較輕，判囚2年9個月。

案發於2015年6月至2018年12月。兩名被告現年分別24歲和22歲。法庭索閱的報告指，現年16歲的X已原諒兩個哥哥，惟仍未準備好面對二人。X小時候被診斷有語言障礙，智力低於平均。她現時心境平靜，但後悔揭發事件致哥哥被捕，又以為母親怪責她，為此感難過。

母卧床無法上庭聽判

身患嚴重貧血及眼疾的母親擔心女兒受打擊，亦對兒子說謊隱瞞感憤怒，惟不願放棄兒子，堅持每日到收押所探望，疲於奔命，現時卧床，無法上庭聽判。報告又指大哥認知能力屬邊緣水平，二哥小時候被評為輕度智障，現屬邊緣水平。辯方透露，兩兄弟的父親小時候讀過特殊學校。兩兄弟曾有工作，惟很快便遭辭退，賦閒在家。專家評估二人重犯機會屬中等偏低。辯方求情指，大哥已決心重新做人，想向胞妹道歉，修補關係，承諾永不再犯。

暫委法官游德康判刑時指，當父母未能保護子女，法庭便要出手介入，不過傷害已成，只能補救，藉判刑阻嚇其他人。兩被告原本各被控兩項強姦和一項非禮罪，控方後來接納他們分別改認三項和兩項非禮罪，免卻X出庭作供。

案件編號：HCCC2/20