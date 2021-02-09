死撐封區食白果都係有成果嘅港府，似乎聽唔到市民對呢種擾民措施有幾不滿，好在香港人喺呢年幾嘅抗疫經驗，已經學識港人自救。好似民主黨九龍西團隊，自發協助因應封區而蒙受損失嘅市民入稟小額錢債審裁處，追究政府嘅「白果行動」。有需要嘅九龍西市民不妨按此連結。

協助有需要市民入稟小額錢債審裁處

港府嘅抗疫邏輯，常人難以理解，唔止唔能夠以科學理據說服港人，更令港人呢期幾乎晚晚都要好似等派彩咁，等待自己嗰幢大廈隨時被列入封區範圍接受強檢。民主黨九龍西團隊則喺呢個時候，向有需要嘅市民提供協助，協助佢哋入稟小額錢債審裁處等法律行動，因應政府嘅「白果行動」，追討相關損失。

九龍城區議員黎廣偉呼籲有需要嘅九龍西市民、商販致電 6932 5350 ，或按此連結，無論係因應政府嘅「白果行動」而致未能返工或遲到，連累收入減少，失去勤工獎勵，抑或係商販因此有損失，如貨品變壞、未能準時送貨或提供服務，都可以求助，以數字向港府證明，港府嘅失策，到底有幾勞民傷財。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！