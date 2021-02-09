終審法院今日裁定律政司就黎智英獲保釋上訴得直，判詞更指出高等法院法官李運騰錯誤理解《國安法》與本地《刑事訴訟程序條例》的保釋酌情理由。內地官媒央視發表評論，形容終審法院作出的裁決是「準確理解立法原意，澄清法律爭議」，對香港人來說更是「一聲悅耳的新春祝福」，而有關評論未有在晚上7時新聞聯播中出現。

黎智英遭指控為反對陣營的「大金主」

就黎智英需繼續還押，相關評論指控黎智英是香港「反對陣營的『大金主』」，能將香港「翻手為雲覆手為雨」，更將黎與美國前副總統彭斯、前國務卿蓬佩奧的會面形容為「外部勢力的介入」。

該評論續指，是次終院裁定黎智英撒銷保釋，需繼續還押，反映終院並不畏懼「外部勢力的政治壓力、制裁壓力，不畏極端勢力的人身攻擊」，透過裁決協助港人準確理解立法原意，「澄清法律爭議，釐清錯誤認識」，有助香港「實現從亂到治、正能壓邪的重要標誌」，指出有關裁決不單是律政司的勝利，更是展現出本港司法界的「清醒和覺悟」，對香港人來說，更是「一聲悅耳的新春祝福」。

而上周《人民日報》 已搶先發表評論， 指黎智英的命運早已寫定， 法律界曾指官媒在保釋案上訴前試圖施壓。

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