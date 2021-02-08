第四波疫情遲遲不受控，政府又封區又封大廈做足「大龍鳳」仍未清零。《蘋果》分析發現，原來社區隱形傳播嚴重，政府未有正視隱形病人播毒，引發社區連環感染，數據顯示，過去2個月共有176名本地病人因已康復現抗體，入院不足3日便出院；其中33人更是確診後24小時內出院，包括一些疫廈的「零號病人」或源頭不明患者。專家相信，這些病人被發現時很可能已過傳染期，換言之在社區「播毒」後，政府才發現。這些病人遺下的病根可早在2個月前悄悄種下，後知後覺連環「封區」亦無補於事。

記者 于健民

過去兩個月，政府實施過住宅強制檢測、污水監測、突襲封區等控疫新措施，但被批成效不彰、仍有漏洞。《蘋果》根據衞生防護中心的患者資料，比對醫管局每日出院病人編號，12月及1月分別有112名及64名本地個案患者3日內出院，佔同期確診總數4.3%。根據醫管局指引，武肺病人需要驗出IgG抗體陽性水平，或連續兩次病毒測試呈陰性，才可出院。

分析發現，這176名患者，有些是12月及1月初強制檢測大廈的「零號病人」，例如油麗邨逸麗樓、石籬邨仁石樓、平田邨平誠樓、元朗俊宏軒2座、彩雲（一）邨紫霄樓，衍生出相關個案超過30宗。

有些則是油尖旺、佐敦或深水埗指定區域疫廈的源頭不明患者，包括新填地街26號、廟街210號、廣東道511號、南昌街123號、南昌街84號、鴨寮街241號。其中，南昌街123號1月26日被發現污水樣本持續含武肺病毒。

除了疫廈及強檢區，這176名患者也遍佈全港，當中33人更是確診後24小時內出院，較多住在毋須強制檢測的樓宇，例如元州邨元盛樓、觀龍樓F座、油麻地順安大廈、碧華花園3座等。新元朗中心、麗港城7座及太古城寧安閣3座需強檢的私樓，其源頭不明個案也是確診翌日出院的病人。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷和林緯遜，及理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒，3位專家均相信，這176名3日內出院的患者，確診時已是「水尾」，傳染力很低，甚至早有抗體；換言之他們很可能在社區傳播一段長時間才被發現。

曾祈殷指出，人體感染武肺病毒後，需約3周才會產生足夠的IgG抗體，「如果佢哋入院前有好多行蹤而冇人知，呢個龐大嘅隱形傳播鏈就要更多時間至搵到」。這些患者遍佈18區，意味最近爆發重上高峯的原因，遠不止於將藍隧道及中九龍幹線地盤群組引爆了油尖旺社區連環感染這般簡單。

他認為，政府針對第四波的措施太多漏洞，如強檢大廈多不配合禁足令、沒擴大追蹤密切接觸者的規模、沒安排地盤工人恒常檢測，所以即使「歌舞群組」告一段落，但疫情仍V形大反彈。曾祈殷相信雖然政府正逐步修正，但仍落後於形勢，「喺傳播鏈條尾太耐」；若現在的措施提早至去年11月實行，這波疫情可能已完結，「政府今日可以跨部門行動，點解唔早2個月做呢？」

林緯遜亦認為，政府在第四波之初行事太慢，最近才不斷「突襲封區」，但事實是大量患者早已過了傳染期，「你四圍封但搵唔到個案，點計都唔係成功。」令市民承擔「四圍封」的代價。

《蘋果》向衞生署及醫管局查詢，過去2個月多少名患者入院後即發現有抗體，他們均拒絕提供，亦沒否認或評論《蘋果》的統計方法；醫管局並稱，病人臨床情況適合，便會安排病人出院。至於這些數據是否反映政府控疫「大落後」、為何不能在第四波爆發之初便安排跨部門應變行動，衞生署亦沒正面回應，僅指一直有借調紀律部隊及其他部門人員支援抗疫工作，早前署方亦有「積極參與」各項封區行動。

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