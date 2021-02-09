警方上月以港版國安法中的顛覆政權罪搜捕55名民主派初選協調人和參選人，包括7名民主黨前立法會議員及身兼民主黨成員的民主動力召集人趙家賢。民主黨主席羅健熙承認，港版國安法陰霾下，加上該黨在1997年臨立會後首次沒有立法會議員，政治形勢艱難，但他認為從政者在此時刻更應承擔責任，為香港守護民主和自由。他透露民主派被大搜捕下，暫無任何區議員跳船退黨，至少15名黨員表明願意出戰立法會選舉。

羅健熙：國安法寒蟬效應湧現

羅健熙接受民主黨前主席劉慧卿網台節目訪問，提到目前的社會情況。羅坦言國安法通過後寒蟬效應湧現，從政者作為公眾人物更容易被政權針對，難免會對此感到恐懼，惟他認為選擇從政的人此時此刻更應勇於為相信的理念，無畏無懼地發聲，「而家呢一刻，當好多人因為危險唔講嘢嘅時候，我哋（民主黨）咪講多兩句，民主黨作為長時間喺香港嘅政黨，我哋都係秉持講相信嘅說話」。

羅續說，民主黨在民主路上堅韌，即使民主派面對初選大搜捕，暫無任何區議員跳船退黨，形容黨內「內聚力」和精神面貌良好，感到欣慰。同時，該黨也有15至16名黨友報名參與黨內的政治領袖計劃，預備參與未來有機會出現的立法會選舉，強調「一定有人挺身而出」，惟難言黨友是否能避過DQ，相信參選人被DQ後會有PlanB補上。

至少2至3年未有「中間人」接觸

對於未來民主派能否北京「有偈傾」，羅健熙指至少2至3年未有自稱「中間人」的中方官員與他接觸。若有中方人員要求會面，他並不抗拒。不過他認為，當中國未停止對香港的打壓，與中央官員交流並不對應時勢。他亦不反對與建制派交流，但笑言與左派和官員不熟，亦觀察到目前的意識形態下建制陣營與泛民溝通會有憂慮。

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