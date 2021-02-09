去年6月12日政府強行恢復逃犯條例二讀一周年，多區有市民上街。一名會計女文員在旺角街頭遇上警員截查，背囊被搜出雷射筆及「光時」旗幟等物品，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今裁決，裁判官施祖堯認為被告的證供不合理兼自相矛盾，又推斷被告意圖以雷射筆傷害警員雙眼，裁定她罪名成立，判監4個月，但批准她保釋等候上訴。

33歲張予婕被控於去年6月12日在旺角山東街中僑大廈外管有雷射筆。施官裁定警員證供合情合理，而被告的證供則有多處不合理。被告自辯指雷射筆是買來與貓狗玩耍，又於前年在尖沙嘴太空館外「玩過一次」。惟施官指被告沒有飼養動物，至於尖沙嘴太空館活動在她購買雷射筆前已舉行，故其解釋不合理，與事實不符。

被告又稱事後以為遺失雷射筆，但原來一直放在袋子內格。施官指該內格沒有拉鍊，亦有其他物品在內，證明被告有使用該內格，沒可能不發現雷射筆。被告又解釋涉案面巾由途人派發，惟施官指途人沒可能無端派發面罩或手套等物品而沒有任何表示，被告亦沒可能照單全收。

被告另指當時於案發地點工作，現已辭職，但她忘記了公司名稱及地址。施官認為不可能完全遺忘上述資料，不接納被告的證供。

施官認為被告肯定曾使用雷射筆，其手套及面巾定是作遮掩身份之用。施官又指，聚集的雷射筆光束可導致目標人物的皮膚灼傷，被告有意圖在示威場合中照射警員雙眼造成傷害，以阻止警員執行職務，裁定被告罪成。

辯方求情指，沒有證據顯示被告使用雷射筆，案中亦無人受傷。被告因本案與家人關係破裂，他們甚至對被告不聞不問。被告任職會計文員，其僱主對她的工作能力讚賞有加。

施官判刑時指，被告的罪行嚴重，須判處阻嚇性刑罰，又未見被告有真誠悔意，判處4個月監禁。辯方表示會上訴，替被告申請保釋。被告最終獲准以現金10,000元擔保，其間每周三次向警署報到，並且不得離港。

【案件編號：WKCC2890/20】

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