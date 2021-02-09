元朗黃泥墩一個持牌豬場，上周接連於兩個不同豬舍的數個豬隻樣本，驗出非洲豬瘟病毒陽性反應樣本，漁農自然護理署今日（9日）公佈將銷毀豬場內所有豬隻。

漁護署表示，該豬場於2月4日在該豬場的一個獨立豬舍驗出6個豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，然後在2月6日在另一個豬舍再驗出2個樣本呈陽性，認為病毒已在該豬場內擴散。漁護署表示諮詢過國際專家意見後，認為較審慎做法是把豬場內所有豬隻全數銷毀。

附近3豬場豬隻檢測樣本呈陰性 可送屠房

漁護署又指，已與豬場負責人溝通，並已通知有關決定，署方表示會按現場實際情況，將場內餘下約3,000頭豬隻全數銷毀，並會按既定機制作出補償。早前，已分別對該豬場內兩個豬舍，先後銷毀了約240及約590頭豬隻。

另外，漁護署指，豬場3公里內的其他3個豬場，場內豬隻檢測樣本結果均為陰性，而署方巡查時亦無發現豬隻有異常情況，因此決定容許該3個豬場的豬隻可運往屠房。

署方又指，會派員於該3個豬場運出豬隻前進行檢查，以確定豬隻健康情況良好；同時會要求3個豬場的運豬車不能到其他豬場運送豬隻，離開屠房時要清洗及消毒。

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