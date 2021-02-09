澳門周二開始武漢肺炎疫苗接種計劃，澳門特首賀一誠早上到仁伯爵綜合醫院注射首劑國藥新冠疫苗，他說注射時無特別感覺，與平時返工差不多，沒有不良反應。他又說由於要列席3月在北京舉行的全國兩會，已獲通知必須接種疫苗，會在本月底在澳門接種第2劑疫苗。

其他澳門問責官員經濟財政司司長李偉農、保安司司長黃少澤、社會文化司司長歐陽瑜、運輸工務司司長羅立文、海關關長黃文忠、廉政專員陳子勁、檢察長葉迅生、警察總局局長梁文昌、衛生局局長李展潤等官員隨後陸續接種。

市民明午起可預約 最快22日起免費接種

澳門前線醫護、院舍職工、航空人員等高風險職業，及要往外地人士等，今起可開始接種國藥疫苗。一般市民明天中午起可預約，最快本月22日起免費接種。若接種人士有不良反應或副作用，澳門衛生局會負責所有醫療跟進。澳門政府已為接種新冠疫苗人士購買團體保險，受保人為介乎16至85歲，不論性別和健康狀況，保障期為接種任何武肺疫苗首針後90天內；至於保障範圍，若接種疫苗後出現不良反應或副作用，引致身故或完全及永久傷殘，保障額每人最高為100萬元，70歲或以上保障額度減少一半。

澳門日前接收首批共約10萬劑國藥新冠疫苗，仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍說，雖然國藥部份臨床報告未刊登在醫藥期刊，但疫苗經國家藥監局批准，具備在內地註冊上市條件，相信已充分參考原始科學數據。歐陽瑜在接種疫苗前表示，賀一誠率先接種疫苗，是用行動向市民說明對疫苗的信心。

香港暫未有任何武漢肺炎疫苗到貨，港府也未提出具體接種計劃。

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