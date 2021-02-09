示威者前年8月在將軍澳警署外叫囂及焚燒印有官員頭像的冥鏹，又以雷射光照射警署，現場多人被捕。當中兩名青年早前經審訊後被裁定非法集結等三罪成立，還柙至今日判刑。裁判官梁少玲指，上訴庭表明判刑時須考慮整體情況，而案中集結人群在警方警告後反而情緒更高漲，可預見會發生肢體衝突。雖然沒證據顯示集結有預謀，兩被告的衣著亦與激烈示威者不同，但有人帶備雷射筆並在場「燒衣」，可見行動非偶發性。梁官最終判涉案經理監禁5個月，同案中六學生則入住更生中心。

兩被告分別為餐廳經理譚浩義（26歲）及中六學生謝至禮（19歲），他們被指前年8月11日在將軍澳浩明苑地下參與非法集結。譚另被控故意阻撓警長3959，謝則另被控在公眾地方管有一支雷射筆。

辯方今求情指，譚自小有妥善的家庭管教，沒明顯行為問題。他於案發前沒參與過其他社運活動，對於當日因貪玩及好奇而「走埋去」示威人群中，承認錯誤並感到後悔，承諾以後奉公守法。

至於謝姓學生，辯方指他於小三時被確診患有專注力缺乏症，成績不理想。但2012年開始在寄宿學校就讀後，成績有改善，即將報考DSE。辯方指，謝因沒有考慮到嚴重法律後果而犯案，但希望法庭念及他年輕，可接納感化官建議，判處他進入更生中心。

凌晨時分叫囂影響居民生活 破壞社會安寧加強案情嚴重性

梁官表示，最近上訴庭就裁判法院的非法集結案判刑下達指引，表明不應只關注被告的個人行為，而要考慮整體集結情況。辯方表示明白，惟強調要視乎每宗案件的情況而定。本案情節輕微，不但集結時間短，違法情況也不是同類案件中最嚴重，亦沒任何財物損失。因此，辯方希望法院採取較低量刑基準，若果要判處監禁式刑罰，則2至3個月較為合理，並且念及兩被告均初犯、有悔意，可給予適量扣減。

梁官判刑時指，就非法集結罪而言，法庭必須參考上訴庭提出的考慮因素，向社會發出阻嚇性訊息。雖然沒證據顯示本案造成人命傷亡或財物損毀，但有示威者用雷射筆照射警員眼睛，使其視力短暫受阻，案中沒警員受傷，只屬幸運。

此外，示威者於凌晨時分叫囂，影響附近居民的生活，破壞社會安寧，這點加強案情嚴重性。惟涉案非法集結時間不算長，規模亦非同類案件中最嚴重。

梁官又指，警方發出警告後，譚仍繼續叫囂，並且使用雷射筆照射警員及警署。雖然他當時身處集結人群後方，但其行為屬參與、支持及助長非法集結。雖然被告背景良好，但就本案嚴重性而言，並不構成減刑理由，就非法集結及阻差辦公兩罪，最終判他入獄5個月。

至於謝姓學生，梁官指他案發時向警署叫囂及伸手指向警員，雖然沒證據顯示他曾使用涉案雷射筆或危害警員，但雷射筆具有危險性。梁官考慮到被告的背景及年齡，最終判他進入更生中心。

【案件編號：KTCC836/20】

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