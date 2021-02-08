社區隱形傳播鏈不斷，疑與不少人染疫不自知，直至所住大廈要強制檢測，才發現原來已染疫並已有抗體。《蘋果》接觸過2名確診時已有抗體的康復者，一位出院後感到被鄰居以至保安歧視，感到無形壓力；一位甚至自覺是連累大廈強制檢測的「罪人」：「新年都過得唔安樂。」

《蘋果》最近以電話及書面形式聯絡到2名確診時已有抗體的康復者。居於新界西某強檢大廈的C小姐（化名），一直沒有任何呼吸道病徵，直至居住大廈有其他個案，所有居民要強制檢測。她接受測試後發現初步確診，但被送到亞博館後，再接受最少3次包括鼻咽拭子等測試，樣本均屬「不確定」。當晚她再接受抗體測試，翌日證實帶有抗體，立即可以出院。

C小姐指自己一直沒病徵，不知病毒從何而來？更擔心自己其實是大廈的隱形「零號病人」，連累了鄰居，新年臨近，心裏更是不安樂。

另一名康復者陳女士（化名），早前因丈夫受感染而被列為密切接觸者，送檢3日後才接受第一次深喉唾液樣本測試，即被發現初步確診，轉送公立醫院留醫。由於年事已高，院方一口氣安排X光等多項緊急檢查，又抽多份血液樣本，但兩日後被告知一切正常，可以出院，換言之已有抗體。

即使疫情過了一年，逾萬人受感染，但親戚以至大廈保安，知道她和丈夫染疫，仍顯得有戒心，他們甚至有被歧視的感覺，並不好受。她說，因自己體內可能還有殘留病毒，雖已康復也不敢外出，怕傳染他人，出院後始終被無形壓力一直籠罩。

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