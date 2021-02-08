【武肺第四波】

【本報訊】本港疫情持續反覆，昨新增32宗確診，28宗屬本地個案，當中六宗源頭不明，累計個案增至10,668宗。筲箕灣官立中學兩名居於疫廈鰂魚涌惠利大廈的中六學生先後染疫，由於二人傳染期曾回校考試，衞生防護中心擔心校內或有環境傳播，決定將130名同場考試的中六學生及五名教職員隔離檢疫，農曆新年須在隔離營度過。中心承認今次是疫情爆發以來最大規模的學校檢疫，並向該校發出強檢令，該校其他年級學生及受檢疫的師生家人全部須強檢。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於記者會上指，惠利大廈前晚圍封強檢有三宗初步確診，包括一名就讀筲箕灣官立中學的中六學生，中心追查發現該大廈早前另一確診者亦是該校中六學生。二人上月底至2月4日曾回校考試，其中最先確診的18歲男生（第10608號）2月2日頭痛，初步確診的學生則2月3日喉嚨痛。

家屬及其他學生須強檢

張指該兩名學生傳染期曾在學校禮堂考試，雖然二人不相識，禮堂座位亦不相近，但二人使用過校內設施如洗手間等，由於有兩宗確診均會視為一個「爆發」，擔心校內環境有傳播，同場考試學生及監考教職員因此被列為密切接觸者，130名中六學生及五名教職員需隔離檢疫。「雖然大家有戴口罩，可能傳染風險唔係高，但考試需要一段時間，有機會用洗手間等設施，大家未必知道，所以謹慎一啲，要當其他學生係密切接觸者，因為唔知個傳播去到邊度。」

被問到筲箕灣麥當勞有員工確診，會否與該兩名染疫學生有關，張稱暫未知二人有沒有去過該快餐店，會繼續調查。至於該校其他年級的學生，張竹君指他們的感染風險較低，但中心會向該校發出強檢令，該校其他學生及隔離檢疫的師生家人均須強檢。被問到今次是否首次要求密切接觸者的密切接觸者接受強檢，她指本月3日發出的公告已要求所有確診個案密切接觸者的同住成員均須強檢，只是今次牽涉人數多。

被問到農曆新年後是否適合復課，張稱相信教育局有關注學校復課考試安排，並以減少人流為前提。筲箕灣官立中學昨向中六學生發通告，指6E及6B班先後有學生確診，通知該級的學生要等候安排隔離檢疫。教育局指筲官考試期間有依循當局的指引執行各項防疫措施，校方收到第一名學生初步確診後，2月5日起已暫停開放消毒。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察惠利大廈後指，估計該兩名學生很大機會在居住環境中招，並非在學校染疫，「我覺得最主要因為居住環境，一個好舊嘅屋苑，一個有密封式天井位，以致佢哋受感染」。袁又認為今次事件不會影響農曆新年後復課，指最重要是社區能否控制疫情，「最重要係控制所有高危控制點，舉例如果學校課室換氣量低又容許學生進食等，係自找麻煩」。