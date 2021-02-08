【本報訊】數碼港海濱公園前日發生多宗毒狗案，其中一頭雄性拉布拉多犬由女主人帶去散步期間，疑吞下一塊有毒午餐肉，回家後毒發身亡，狗主報警求助，西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。沉寂一時的毒狗狂徒再現，愛狗人士咬牙切齒，有人豪擲十萬元懸紅緝兇。愛協則提醒狗主為犬隻佩戴口罩，以防散步誤吞毒餌。

慘遭毒殺的狗隻，據知是一頭雄性拉布拉多犬，約三歲，無表面傷痕。狗主是一名47歲印度女子，居於貝沙灣。事發前日該犬跟隨主人散步，疑獲鬆開狗索奔跑片刻，當時並無異常，回家始不適，不久一命嗚呼；至下午4時許，印度女子懷疑愛犬吃了毒餌，於是報警。除了拉布拉多犬不幸中毒外，同日亦有多頭狗隻出事，Hong Kong Dog Rescue（HKDR，救狗之家）前日在網站警告，指有狗隻在數碼港疑吞毒餌身亡，毒餌呈正方形，類似午餐肉。救狗之家強烈建議狗主應帶同愛犬遠離該地方，綁好狗索，或帶愛犬到其他郊野公園遊玩，又指失去愛犬令人心碎，着狗主切勿冒險。

愛協接多宗求助

愛協證實，前天一日內接獲多名狗主查詢，聲稱曾帶狗隻到上址散步，疑吃下毒餌，需由獸醫治療。愛協督察上月底及前日分別在數碼港發現毒餌，昨再到場搜索。至於不幸身亡的狗隻，待警方辦理好文件後，會交由愛協轉介漁護署化驗，以了解毒藥性質。愛協督察已在肇事地方張貼告示，提醒狗主帶狗外出時格外留神，妥善牽引動物，並佩戴網形口罩，以免寵物誤吞毒餌，一旦發現寵物有任何不適，應從速帶寵物向獸醫求醫。對毒狗狂徒再現，有街坊表示憂慮，會盡量用狗繩放狗，又痛斥兇徒「冇權利剝奪佢哋（狗隻）嘅生命」。

警方表示，前日下午約4時許，接獲貝沙灣一名47歲印度女子報案，指她曾帶狗隻到數碼港道海濱公園放狗，返回寓所後愛犬感不適，其後死亡。警員接報到場，經初步調查，案件列求警調查，交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。此外，一名愛狗人士繼去年後，前日再次透過愛協懸紅十萬元，冀盡早把狂徒繩之於法。

去年7月12至14日一連三日，薄扶林域多利道、沙灣徑及數碼港一帶發生懷疑毒狗案，銀狐、唐狗和拉布拉多犬分別遇害；上月24日警方亦曾接獲報案，指有狗隻疑於數碼港海濱公園進食毒餌後死亡。