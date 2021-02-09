立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會今（9日）舉行視像會議，討論有關教科書的評審機制及文憑試擬題機制 。在會議上所以建制派委員均「一言堂」地促請教育局在課室內加設閉路電視（CCTV），並專門錄製老師教學；但教育局反駁指，安裝如否並非行政指令，仍需視乎校方決定。

行政會議成員張宇人指，教育局對監察教師的制度需要檢討，指在視學過程中，教育局職員「着晒西裝企喺門口，係人都知嚟聽（老師）講嘢」。他續指，可藉CCTV監察老師有否按課程及書本授教，而家長及學生亦可藉此作溫習之用，並稱CCTV不涉及私隱問題，更提倡鏡頭要「對正老師，不對學生，睇住佢教學」。

早前報道：施政報告︱張宇人倡課室設閉路電視 廖長江促政府主動監察「失德教師」

何君堯以「揸車」為例稱裝CCTV不影響私隱

何君堯指，安裝CCTV並不會影響任何人的私隱，又以「揸車」為例，「有乜冬瓜豆腐，有個人標出嚟撞車，都睇得清清楚楚，有水都洗得清」。

他續指安裝CCTV不涉及費用問題，並重提特首林鄭月娥選舉承諾指會給予50億發展教育，「呢啲鏡頭一千幾百蚊，而家多的是啦...3萬2千個鏡頭濕濕碎啦」；續斥教育局副局長蔡若蓮官僚主義，促請她要「接地氣」。

梁美芬批教局「唔諗嘢」：邊個設計用mc，嗰個就要離開嗰科

教育局日前向全港中學發通函，首度披露「新冠名」通識科的課程大綱，樣本試卷中則有短題目、資料回應題及多項選擇題。本身屬教育事務委員會主席的經民聯梁美芬批評，「新冠名」通識科變相等於重推「填鴨式教育」，斥教育局是盲推選擇題，「你哋諗到用multiple choice（選擇題）覺得你哋唔諗嘢」，又斥「邊個設計用mc，嗰個就要離開嗰一科」。

她認為，教育局需要推出指定教材，及需加強「監學」，質疑為何老師會擔心教學被攝錄 :「如果監學影響個動力，嗰啲人唔好去教書喇！邊個冇壓力？家長學生冇壓力？自己唔夠料就唔應教書！」

促錄影教師上堂 若「出事」可即取消教師資格

她續指，一旦有教師「出事」，應立即紀律處分，甚至是取消教師資格，「大把人排住隊都想教書呀」。她建議，當局可只針對新「通識」科安排CCTV錄影，「冇出事嗰啲（科目）我哋唔需要」。

民建聯葛珮帆則指有教材「逢中必反」，認為當局要就「新冠名」通識科編定統一教材，並設下問責制。她又贊成，全港學校增設CCTV，及只錄影老師的教學，「而家我哋開會都公開啦，我覺得好透明」；又批「重點視學」沒有效用，建議建立「中央校本教材資料庫」，監察及存放各校的教材。

教育局稱安裝CCTV並非行政指令

教育局副局長蔡若蓮回應指，當局一直有利用電子科技提升教學質素，但重申目前已有機制作監察；又認同老師專業質素會影響教學質素，而學校安裝CCTV並非行政指令，校方可因應實質校情安裝。但她指，錄影教學並非教師最大的顧慮，教育局會從教學過程中提升專業師德，以提升教學質素。

蔡續指，教育局難以制訂統一教材，老師需按學生不同能力及興趣調動，故老師仍可有調整空間，以豐富教學。她又澄清課程發展是一個「動態過程」而非一成不變，稱學校採用任何學習材料需涉及整個學校科組，直言教育局對學校仍有高專業問責要求。

考評局仲裁委員會將擁審題「終極」決策權

去年文憑試歷史科試題惹起爭議後被取消後，考評局自去年9月起實行新措施改善擬卷機制。蔡若蓮指，教育局課程專家會以當然委員身份參與考評局的審題委員會，亦會成立由考評局課程發展議會及教育局代表組成的仲裁委員會，在處理擬題、審題爭議上有「終極」決策權。

考評局秘書長蘇國生則指，審題委員會成員名單每年會更新，並設6年任命條款；經考評局檢討後，後期題目改動可由試卷主席或評核經理決定，所有題目改動均須整個委員會決定，若有意見不一時，則交由試題預審委員會，處理審題委員會的分歧，公開考試總監、秘書長也會以當然委員身份檢視題目，若問題仍未解決，則會再交仲裁委員會決定。

他續指，去年歷史科試題是十分個別事件，涉事同事已請辭並在11月離開考評局，故無再特別處理；但重申考評局有人事評核機制。

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