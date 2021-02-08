美國總統拜登上周在美國國務院發表外交政策演講時，許諾「在符合美國利益的時候，美國有準備與北京合作」。但他就職20天，與多國領袖通話，「以恢復合作的模式」，通話對象並沒有中共總書記習近平。他前日接受CBS專訪更表示習近平「骨子裏沒有民主」。無論拜登是惺惺作態，以免丟失特朗普開創的對華關稅利益，還是正協調盟友對華政策，以增加籌碼，明顯是與中共不咬弦，讓為其勝選而喜形於色的中共智囊、外交官乾着急。中共自以為可把握拜登對華節奏，到頭來恐怕又錯判美國民意、錯判美國民意對政府的影響力，以致香港、台灣等問題的決策在錯誤的方向上越走越遠。

若罔顧民意 中期選舉必會受痛擊

拜登就任總統後，中國駐美大使崔天凱藉接受中國央視訪問、與美國智庫對話，接連呼籲拜登政府推動中美關係健康穩定發展，甚至重提尼克遜當年訪華時曾引用毛澤東詩詞「一萬年太久，只爭朝夕」，以形容發展中美關係的緊迫性，回應美方對中美關係有耐心之說。緊接着，中國副外長樂玉成、中國國家副主席王岐山，先後呼籲中美聚焦合作、管控分歧。中共的急切心態一露無遺。

然而，對華強硬不是特朗普個人，甚至不是特朗普團隊的政策基調，而是美國民主、共和兩黨，甚至是智庫、輿論的共識，稱之為民意也不為過。拜登在爭議中入主白宮，如果與中共港共一樣，施政罔顧民意，兩年後國會中期選舉必會受選民痛擊，遑論四年後的大選。

一向以偉光正自居的中共，豈能領會民主的真諦和民主國家的運作？中共近兩年在香港、台灣、新疆問題上橫行無忌，觸怒的豈只是特朗普政府，豈只是被中共制裁的美國前國務卿蓬佩奧等28位政要？當中共智囊、外交官歡呼特朗普下台、拜登執政為中美關係發展迎來機遇時，豈會考慮錯判美國民意、再次錯判中美關係走向的後果？

拜登就職後的第一次外交政策演講，對中美關係着墨極少，中共官媒和御用學者津津樂道的是拜登「準備與北京合作」的宣示，認為拜登把中美關係定位為競合（既是嚴峻的競爭者，又是有共同利益合作者），符合中共的預判，甚至把美國新任國務卿布林肯與中共政治局委員楊潔篪的對話，也認定為值得歡呼的中美官方首次公開溝通，是為拜登與習近平互動鋪路。

區分黨與國 拜登或向中國人拜年

然而，鋪路說凸顯的是拜登與習近平不咬弦。拜登在外交政策演講中明言，要「重振民主同盟的威力」，後來又公開指稱習近平「骨子裏沒有民主」，凸顯中共與西方國家領導人的價值觀差異。中國官媒、網絡的報道，只提拜登說他很了解中國領導人，但就迴避了「骨子裏沒有民主」這句話。而外交部近期高調宣揚中國是「世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」，簡直是明捧習近平為人類命運共同體的偉大領袖、引領世界前進的偉大舵手，未免太過自吹自擂、太過諷刺吧？

而布林肯與楊潔篪通話時表示，美方將捍衞新疆、西藏及香港人權，中國必須為威脅印太地區穩定負責。面對如此毫不留情的表白，中共如果還能認定拜登政府只是虛張聲勢，未免太過自欺欺人吧？如果認定近期中國軍機大舉繞台，而美方沒有軍事回應已測出拜登底線，未免高興得太早吧？

當然，農曆新年在即，中國官媒期待拜登重拾克林頓、喬治布殊、奧巴馬的傳統，向中國人拜年，還是有可能如願的。不過，在美國，從政府、政黨到智庫、學者，對中國與中共已有區分，不再綏靖一黨專政的中共，更不等於要與中國人民為敵。

李平

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