美國總統拜登上周四在國務院發表上任後首次外交政策講話時說，將反制中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊，但話風一轉又說：「我們做好了準備，在符合美國利益時與北京共事。」他不再像特朗普那樣視中共為最危險的敵人，而是稱中國是美國「最嚴峻的競爭者」。

符合美國利益就與北京「共事」，如果符合美國與中共的利益，而不符合中國人民的利益，拜登政府也要與北京共事嗎？美國是國家利益至上，還是人權、正義至上？國家利益導向與特朗普宣導的美國優先其實並無二致，只是拜登對華政策更綏靖、預留合作空間，而特朗普在與中共幾輪談判糾纏之後，由失望到絕望，由絕望而開始了絕地反擊。

拜登上台，誰在竊喜？復旦大學美國研究中心教授韋宗友的文章〈中美關係出現轉圜契機，但是仍然需要耐心〉直白了中國官方的心聲：「特朗普政府在經貿、科技、人文交流、台海、南海及香港、新疆等問題上的施壓、脫鈎與挑釁，更是將兩國關係推向全面對抗的邊緣。正因為如此，拜登當選後，關心中美關係發展的人終於鬆了一口氣。」

對比拜登演講中關於俄羅斯與美國的內容會發現，針對俄的內容非常具體而充滿仇意，視俄羅斯為美國的頭號敵人：「美國領導必須面對威權主義興盛的新時刻挑戰，包括中國與美國競爭的野心日增，俄羅斯也決心要破壞、擾亂美國民主。」他說，俄干預了美國大選、迫害異見領袖納瓦爾尼。而談及中國或中共問題卻虛飾以對，最嚴峻的新疆與香港的人權迫害、更多的政治犯被酷刑、以及中共故意掩蓋疫情，均沒有提及。一虛一實，盡現拜登對中共呵護之意。

而中國軍機近期越過台海中線製造事端，顯然是習近平在試探拜登政權的反應，緬甸軍方的政變，引發國際社會一片譁然，當聯合國安理會表決譴責時，卻遭遇中國的一票反對。

台海的穩定，只有美國軍艦「單邊」堅定的捍衞既有規則，才能捍衞台灣安全守護和平，而聯合國安理會對緬甸政變的口頭譴責，卻無法做到。對比朝鮮核實驗，特朗普在多邊無限期的會議中超脫出來，給金正恩劃了紅線，語言解決不了的問題，只有出示利劍，朝鮮半島因此有了相對安靜期。而現在拜登對緬甸問題束手無策，而緬甸事關美國印太戰略，將新生的民主政權顛覆，實則是中共破損了印太民主陣線。

拜登向國際社會聲言：美國回來了。德國總理默克爾明確表態，在中國問題上不選邊站，法國總統馬克龍近日也表示，雖然歐盟因共同價值觀和華盛頓立場更為接近，但不應該和美國結夥對付中國。歐洲傳統盟友與拜登一樣，講國家利益而不講價值立場，其實就是以利益導向確定與中共的合作關係。

國際社會的所謂多邊與聯合盟友，顯得如此不齊心合力，那麼拜登所謂的對中國的耐心，又將陷入怎樣的窘境？美國前副國家安全顧問博明說，在2017年，前任貿易代表萊特希澤為內閣展示了一張圖，顯示了20年間「美中陷入的這些各種對話，然而美國對中國的貿易逆差和中國（中共）的知識產權侵犯卻不斷升級」。博明警告拜登政府，不要落入北京一次又一次的陷阱，如果拜登對中共的耐心以四年為周期，不僅自陷於不義，犧牲的必然是美國國家利益。

中共擅簽永不執行的協定

中共最擅長的是統戰與滲透，用利益來瓦解對手的多邊聯合，還擅長簽定永遠不執行的協定，然後通過無限的會議來將問題拖延，而它背後14億人口的市場令跨國資本主義垂涎，他們會主動游說各自的政府，向中共屈膝，即便做大了中共崛起的經濟與技術實力也選擇無視。

特朗普政府將中共與中國人民區分對待，有觀點認為拜登政府將分化習近平與中共政權，那麼，拜登能做到聯合國際盟友、剝奪習在國際社會中的發言權或阻止其進入歐美國家，以迫使他改變或促使他下台？

事實將證明，將習與中共政權剝離，只會是2021年春天裏的一枚冷笑話。

吳祚來

旅美學者