房委會最新文件交代一般公屋申請者安置情況，特別檢視了2個群組，包括於2019年7月至去年6月期間獲安置的一般申請者，涉及1.04萬名；及截至去年6月底仍在輪候的15.58萬名一般申請者。其中在已獲配屋的申請者中，有逾半、多達58%申請者已逾輪候6年才能上樓。

雖然政府至今維持一般申請者平均3年上樓的目標，但調查發現，在已獲配屋的1.04萬名申請者中，僅11%能在輪候3年或以下便上樓，多達89%、9,300名申請者已輪候逾3年，當中59%獲安置市區單位，分別有22%及18%獲安置在擴展市區及新界區單位。

在9,300名輪候逾3年的申請者當中，有多達58%輪候逾6年，22%則輪候5至6年。當局分析發現，輪候6年主要因為7成人曾更改所選地區、6成2人曾更改住戶資料等。

兩成仍在輪候申請人已等逾6年 賴暉明邨被破壞

截至去年6月底，仍在輪候公屋的15.58萬名一般申請者中，48%、約7.43萬名申請者已輪候3年以上，當中更有19%已輪候逾6年；輪候4至5年及5至6年的申請者亦各有27%，分別涉及2.04萬及1.98萬申請者。

房委會解釋，在去年初，因火炭駿洋邨被用作檢疫中心及粉嶺暉明邨被惡意嚴重破壞，導致兩邨共涉逾5,000個單位未能如期進行編配，因而延長了整體申請者的輪候時間。另外，因部份個案有不同情況，如58%申請者曾更改住戶資料；49%曾更改所選地區等，亦影響配屋時間。

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