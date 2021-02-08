【本報訊】武漢肺炎肆虐，無綫節目發展分部一名男見習編劇前日初步確診，人事及行政部已透過員工App通知全體員工。雖然該名編劇已送院，不過他上周五仍有上班，目前有10名曾與他接觸的同事被列為緊密接觸者，須接受隔離檢疫至2月19日，即農曆新年要在檢疫營中度過，公司七樓及相關地方已全面消毒清潔。最近港府連續多日加辣封區，現無綫再有員工確診，未知政府會否圍封無綫強制檢測，並檢測污水樣本。

薛家燕愕然：改視像拜年

昨下午5時許，無綫員工在車站上落車時，對有同事確診不願多談，耍手擰頭不肯受訪，紛紛表示沒收到消息，「我唔知，都會擔心，自己做好防疫，前日先去檢測話冇事」、「唔知道，有事咪去（驗）囉」、「我今晚先返夜，唔知道」、「我都係睇新聞先知，自己做好防疫唔會好大影響」。

薛家燕、林盛斌（Bob）、馮盈盈及衛志豪等藝員昨午在將軍澳電視城錄影賀年節目時，得知編劇確診，家燕姐一聽即「O嘴」，拿着消毒噴霧一臉愕然，不過她強調就算在家防疫意識也嚴謹，一家人食飯用公筷，農曆年亦改用電話或視像拜年。馮盈盈指差不多每日都做快速測試確保健康，Bob則說會做齊防疫措施自保：「入嚟消毒，拍嘢又會戴口罩，除咗做訪問可能要除。」同場的衛志豪則說：「係咩？我唔知，一定擔心嘅。」更呼籲全民檢測︰「大家想回復以前嘅自由就唔好嫌麻煩去做檢測，咁香港可以好快清零。」