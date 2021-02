新任大律師公會主席夏博義(Paul Harris)主張修改「港版國安法」後,先後遭到港澳辦、中聯辦、中共官媒以及全國政協副主席、前特首梁振英圍攻。雖然夏博義參選大律師公會主席前(1月4日)已辭去英國牛津市議員一職,但仍然因此遭到梁振英及親建制派傳媒批鬥,質疑公會主席之位由曾任英國牛津巿議員的夏博義兼任是「荒天下之大謬」,認為夏博義應辭任主席;梁振英今早再在Facebook發公開信,要求夏博義辭職。夏博義回覆《蘋果》查詢時表示,遭不平公攻擊後獲得強勁支持,故有更大決心做好大律師公會主席工作。

梁振英今日發表的公開信中引述《星島日報》今日報道,指提名夏博義參選主席的資深大律師駱應淦,亦是昨日才知夏博義曾經是英國牛津巿議員,又指夏博義身兼英國自由民主黨成員,其政治背景對於近年變得政治化的大律師公會及其會員並無幫助。

梁振英質疑夏博義對香港的忠誠

梁振英又質疑,夏博義的主席地位已被損害和站不住腳(has been compromised and has become untenable),認為香港公眾已無法分辨其公會主席和外國政治人物的角色,亦質疑他對香港的忠誠,要求夏博義考慮辭職。

在英國受教育、68歲的夏博義93年來港執業,2006年成為資深大律師。他在90年代曾與大律師公會前主席戴啟思、港大法律學院公法講座教授陳文敏成立「香港人權監察」,並成為首任主席,歷來關注香港人權狀況。

夏博義:當選前大律師公會已知曾任市議員

夏博義今午回覆《蘋果》查詢時表示,梁振英對於他及大律師公會的評論不公平及不準確(neither objective nor fair nor accurate),認為自己過去出任英國巿議員,以及他身為英國自由民主黨成員的身份,與現時出任公會主席並無任何衝突,因為他已經未有積極參與黨內事務。夏博義又指,大律師公會在他當選主席前已知悉他曾任英國巿議員,亦清楚他在獲提名參選時已辭去相關職務。

夏博義透露,受到包括梁振英在內的連串不公平攻擊後,獲得很多強勁的支持,對此感到十分感動,並認為上述支持令他有更大決心,在任期內做好大律師公會主席的工作(These expressions of support have strengthened my resolve to do the best I can for Hong Kong during my term as Bar Chairman.)。

