前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業任內負責審批航權期間，收受擔任航空公司高層的何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元，以購買雍景臺豪宅，但沒有申報，經審訊後被裁定一項公職人員行為失當罪成，判監9個月。馮永業早前就定罪提出上訴。上訴庭今早頒下判詞駁回，不批出上訴許可，維持原判。而馮永業於上訴案開庭時已刑滿出獄。

上訴庭副庭長楊振權於判詞中指出，無爭議的案情是馮永業就雍景臺物業的交易，接受了陳婉玉提供的「51萬元訂金」。假若該「51萬元訂金」確是賄款，則馮在接受賄款後沒有申報或披露利益衝突，亦沒有迴避而繼續參與及審批陳身為董事及股東的「港聯」提出的各項申請，馮的作為或不作為必然是嚴重及蓄意作出的不當行為，構成公職人員行為失當。

即使「51萬元訂金」並非賄款，如馮知悉陳和「港聯」的關連，但選擇在沒有作出申報以及沒有迴避下繼續參與商議及審批港聯的各項申請，在本案的背景下，馮的作為或不作為亦會構成公職人員行為失當。

自稱不知悉陳確實身份 說法有悖常理

上訴庭認為，馮自稱不知悉陳確實身份的說法，是有悖常理的證供，任何合理及正常的人都不可能接納。他聲稱是在2005年5月25日才首次知悉陳與港聯的關係，根本是自欺欺人的說法，不具任何說服力。

上訴庭續指，馮承認認識陳後，先後在2003年多次和陳相約打網球，並兩度出席一些與航空業務有關的場合。 馮更承認在2003年12月上旬向陳表達愛意，兩人更成為親密情侶，差不多每天都見面。

其間港聯正積極地發展省港澳三地的直升機業務，而陳有份參與該些業務，馮更正正是負責該些事項的主要政府官員。 在上述情況下，馮和陳如何能避免探討及知悉對方的身份，又如何能避免談及由馮負責、而陳必然關注的「港聯」直升機業務？

對於馮聲稱2005年1月31日出席立法會會議時沒有留意到陳在場，上訴庭認為說法更是匪夷所思。該會議明顯是和香港航空事務有關的會議，而馮出席亦必然是因為他是負責航空事務的主要官員。不論立法會會場的環境、各人的相對位置、角度和距離是怎樣，馮都不可能忽略他的親密情侶亦有在場這個事實。

以案件的背景而言，原審法官絕對有基礎認定馮和陳否認知悉雙方確實身份的證供並非真確，而是謊言。

其行為必令市民對香港公務員操守的信心大打折扣

原審法官認定馮刻意及蓄意作出不當行為，是因為他知悉其不當行為既是錯誤亦屬嚴重。原審法官認為馮故意作出的不當行為，考慮到他的地位和職權，必定會令香港巿民甚至世界各地其他有機會接觸香港公務員的人，對香港公務員操守的信心大打折扣。

原審法官裁定馮的不當行為嚴重偏離他作為公職人員的責任，絕非輕微、而是嚴重至需要受到刑法的制裁。原審法官的裁決正確、合理、亦符合有關案例定下的原則。

上訴庭認同原審法官的裁決，並認為針對馮的定罪裁決穩妥，因此不批准馮就定罪提出的上訴許可申請，維持原判。

【案件編號：CACC295/19】

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