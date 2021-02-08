大埔白石角多個屋苑，近月食水出現黑色顆粒狀雜質，影響朗濤、逸瓏灣、雲匯、嘉熙及海日灣等。其中以去年10月入伙的朗濤情況最嚴重，有居民表示廚房及廁所水龍頭均要加裝濾芯，洗衣機及洗滌後的白色衣物亦殘留黑點，非常困擾。水務署回覆稱，已檢測食水適合飲用，有關黑色沉積物不影響水質安全。

朗濤業主李先生表示，不少住戶在入伙後已發現食水出現黑點，涉及不同座數，其中最明顯是洗衣機來水，每次洗衫後，用來盛載洗衣粉的洗衣格、洗衣機內籠及白色衣物上，均殘留有不少黑點，「有人洗咗30幾轉空機都仲係有黑色微粒」。

李指，住戶惟有在廚房及廁所水龍頭加裝濾芯，「但係洗衣機點裝呀」。從照片可見，住戶加裝在洗臉盆、花灑及鋅盆的濾芯，亦已佈滿黑點。

負責朗濤屋苑管理的堅信物業管理表示，早前得悉有單位出現水質問題，已隨即與水務署溝通，並於兩周前確認抽水樣本滿意，會密切注視業戶的食水情況。

水務署去年11月至今接獲5宗報告

水務署則指，自去年11月至今，共接獲5宗有關白石角屋苑食水出現黑色沉漬物的報告，其中4宗來自逸瓏灣、1宗個案來自朗濤。該署表示，已沖洗相關政府喉管，並抽取食水樣本化驗，結果指水質安全及適合飲用，而從樣本發現的微量沉積物，有可能來自食水處理過程中所使用的熟石灰鈣化物、水管物料的鐵氧化物及疑似瀝青的黑色沉積物，並不會對水質安全構成影響。

該署續指，因流速及水壓變化，可能將喉管底部的沉積物沖起，並隨着水流進入內部供水系統。署方已建議屋苑的代理人定期清洗有沉澱作用的水缸，亦會定期沖洗政府喉管，以避免沉積物進入屋苑內部供水系統。

大埔區議員姚鈞豪表示，自去年12月至今，已接獲約10宗有關食水出現黑點的投訴，涉及白石角不同屋苑，包括朗濤、逸瓏灣、雲匯、嘉熙及海日灣等。對於水務署回覆食水適合飲用，他直指該署有責任找出原因，而非只靠驗水，「你有雜質都可以飲用，居民對於食水係咪安全，係有好大嘅疑惑」。

姚又指，早前逸瓏灣亦有清洗水缸，其後重開街喉供水，發現從街喉湧入不少沉積物，意味公家喉管出現問題，促水務署盡快尋求解決方案。

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