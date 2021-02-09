銅鑼灣書店創辦人林榮基接受台灣《蘋果日報》訪問時表示，對黎智英被拒保釋不意外，認為北京與港府將對黎智英、黃之鋒等人關押與判刑都是勢在必行，其他司法程序都只是形式。他亦對留在香港抗爭感到悲觀，認為只要黎智英等抗爭代表性人物留港就足夠，其他年輕人應該離港，「光復香港在哪裏都可以」。

林榮基表示，香港現在完全沒有三權分立、民主法治，即使警察違法濫捕也不會有後果，又指民主地區不可能由指定法官審案，「根本是指定法官指定審判，結果早就定了，程序都只是形式而已」。

林榮基又認為，香港未來不會變好，「沒有最壞，只有更壞」。他對於留在香港抗爭的結果感到悲觀，認為有黎智英、黃之鋒等代表性人物留港就已足夠，其他年輕人應該離開香港，「到哪裏都可以抗爭，光復香港在哪裏都可以，只要在一個民主自由的地方，香港人一起生活，傳承香港文化，就是光復香港」。

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