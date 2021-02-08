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農曆新年快到，整個鼠年香港都要面對武肺同國安法，搞到死氣沉沉，連區議員想出張「一生平安」咁正常、完全冇敏感字嘅揮春都畀政府封殺，所以《蘋果》搵漫畫家尊子專程為讀者準備一張色彩繽紛嘅「一生平安」賀年畫（刊A18版），入面仲有五十幾位新聞人物，幫香港人打打氣，仲希望畫中人來年平安。

尊子：祝福民主同路人

八方問尊子畫呢幅年畫有乜感受，佢話今次畫嘅呢五十幾位新聞人物，落筆時百感交集，因以往喺維園年宵幫人畫頭像畫，可以望住對方即時作畫，但今次有啲人物已經流亡海外，有啲就身䧟牢獄，只能靠新聞圖片想像佢哋嘅笑容同神態，「岳男」同「熊仔餅」更加冇喺媒體前展露樣子，畫起上嚟都要花心思。

尊子喺畫中亦隱藏好多象徵自由嘅元素，背景仲特登揀咗花海做襯托，尊子話係想香港人從繃緊之中稍為放鬆，佢相信仲有好多嘢香港人可以做。

年畫中間一句「一生平安」亦大有來頭，原來係「華叔」司徒華嘅墨寶，尊子特登拜託支聯會搵返華叔寫落嘅字句，用電腦併合呢句今時今日最適合香港人嘅祝福。最後尊子就話，呢五十幾個人物，只係香港人爭取民主路上一分子，尊子話仲有千千萬萬嘅香港人，無法全部畫完，希望所有同路人都感受到「一生平安」呢份祝福。

李八方