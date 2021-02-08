本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎第四波疫情仍未消退，至昨日（8日）再增32宗確診，連續兩日輕微回升。當中28宗屬本地個案，而源頭不明個案僅6宗。初步確診個案亦有約20多宗。

其中1宗初步確診個案為1名筲箕灣官立中學的中六學生，患者居於鰂魚涌惠利大廈。其所住的單位與早前確診的另一名同屬筲箕灣官立中學的中六學生同為04號單位，而惠利大廈至今有4個04單位確診，故全幢的04單位需要撤離。至於兩名筲箕灣官立中學學生，亦因為傳染期間曾返回校考試，與二人同時於學校禮堂的130名學生，以及教師和清潔工，皆被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，而該批學生及教職員的家人亦被列為密切接觸者的密切接觸者，需要接受強制檢測；至於筲箕灣官立中學其他師生，亦需要強制檢測。

另外，政府昨日依然繼續突擊封區，當中佐敦渡船角文英樓及深水埗福榮街恒安樓被封鎖檢測。

有源頭不明個案而被納入強制檢測大廈：

荃灣象山邨秀山樓

中西區地利根德里世紀大廈2座

慈雲山慈正邨正和樓

屯門翠寧花園6座

相關個案大廈而須強制檢測：

屯門兆康苑兆新閣

元朗水邊圍邨山水樓

黃大仙下邨龍輝樓

筲箕灣官立中學

第二次強制檢測：

北角東發大廈C座

車公誕市場周二起開放 檔主員工須於48小時內檢測

另外，車公誕市場將於周二（9日）至本月26日期間開放，食環署表示，由於與15個年花銷售點的情況有別，該銷售點無須實施取票制度，但須嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

此外，食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

食物及衞生局公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月9日起會在北角東發大廈、慈雲山慈正邨、荃灣象山邨、屯門兆康苑及元朗水邊圍邨增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

●黃大仙廣場（至2月11日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月11日）

●東涌北公園（至2月11日）

●黃竹坑體育館（至2月10日）

●紅磡市政大廈體育館（至2月10日）

●佐敦官涌體育館（至2月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月10日）

2.21至3.2值勤安老及殘疾人士院舍員工須再接受核酸檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於今日起至20日期間接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期2周。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月8日16:45）

10,667宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

186宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多31人出院（第9264、9303、9574、9601、9644、9761、9790、9837、9895、9941、9954、9991、10043、10079、10148、10175、10209、10309、10314、10335、10338、10340、10352、10380、10384、10472、10481、10499、10529、10602、10627號個案）；

共9,918人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

501名確診者仍留醫；

24人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、7021、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9959、10238、10358、10367、10379、10417、10578號個案）；

24人嚴重（第6386、7076、7305、7468、7653、8126、8221、9040、9055、9166、9550、9662、9733、9734、9793、9858、9867、9880、9998、10023、10083、10134、10503、10600號個案）；

453人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月8日15:00）

兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（7日）無本土確診個案，為53天以來首次，而新增的14宗確診均為境外輸入個案，分別為上海7宗及廣東7宗；另外新增16宗無症狀感染個案，境外輸入佔15宗，餘下1宗為本土個案。大陸累計89,706宗確診，死亡病例4,636宗。台灣則累計確診928宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月8日07:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.06億，全球死亡人數突破231萬。疫情最嚴重的美國，累計確診逼近2,670萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.3萬。印度確診人數超過1,082萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破950萬，死亡人數超過23萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，坦承難以在今夏達到群體免疫，即至少75%人口接種武肺疫苗。他表示政府有意用所有美式足球場作為疫苗接種地。

●匈牙利周日批准使用俄羅斯「衞星五號」武肺疫苗（Sputnik V）準備好4萬劑為公眾接種。匈牙利總共向俄羅斯訂了200萬劑，將於未來三個月陸續供貨。匈牙利是首個批准使用「衞星五號」疫苗的歐盟國家，亦是首個與中國國藥集團（Sinopharm）訂購疫苗的歐盟成員國。匈牙利訂了500萬劑國藥疫苗，本月稍後開打。

●瑞典專家建議感染變種病毒株的人，繼續接受對付未變種病毒的療法，指出變種毒株雖然傳染力更高，但未有導致更重病情。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,990,685 (463,305)

印度 10,826,363 (154,996)

巴⻄ 9,524,640 (231,534)

英國 3,957,123 (112,681)

俄羅斯 3,923,461 (75,430)

法國 3,395,981 (79,111)

⻄班牙 2,971,914 (61,386)

意⼤利 2,636,738 (91,273)

⼟⽿其 2,531,456 (26,797)

德國 2,291,673 (61,602)

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