納瓦爾尼返回俄羅斯便旋即在120個城市刮起反政府示威浪潮，氣勢一時無兩，但總統普京又豈是省油燈。面對反對派一鼓作氣，他最初以靜制動，未有即時大規模鎮壓，卡內基莫斯科中心研究員陳寒士（Alexander Gabuev）直言，克里姆林宮是吸取了白羅斯總統盧卡申科幾乎倒台的教訓。

白羅斯去年爆發反政府示威初期，盧卡申科縱容警暴橫行，結果引來民眾更強烈反彈，示威如星火燎原，一發不可收拾，若非普京及時出手，盧卡申科早就在民怨中沒頂。前車可鑑，正好解釋了為何俄警上月面對第一波大示威時，竟異常克制。陳寒士認為普京也看穿了反對陣營衝動有餘，卻謀略不足，單憑號召群眾出來示威，只會再而衰，三而竭，因此採取冷處理，既不釋放納瓦爾尼，也不大規模鎮壓，看誰能奈何得了他。

當然，不鎮壓不代表普京放任示威，今時今日的俄國實行嚴刑峻法，向警察「方向」拋紙杯也足以構成暴動罪。莫斯科隨便就可以羅織一大堆罪名，對納瓦爾尼身邊所有人，進行秋前或秋後算賬，令示威群龍無首，近日便有教師參與示威後，遭校方以從事「不道德活動」解僱，恫嚇其他示威者的意圖昭然若揭。

考驗拜登民權路線

普京認定納瓦爾尼的影響力源自國內的民怨和美國的撐腰，前者仍不足為懼，後者雖棘手但還是有辦法的。美國智庫大西洋理事會研究員斯特恩（Jeremy Stern）相信，普京正沿用前蘇聯總書記布里茲湼夫的套路，在國際事務上讓步，換取華府承認他的統治地位。上月，普京與美國總統拜登通電話後，便爽快答應延長美俄《新削減戰略武器條約》五年。現在該輪到拜登要在普京及納瓦爾尼之間作出抉擇。

美國《外交政策》雜誌 / 《外交事務》期刊