坊間不時有聲音批評公屋資源「被大陸人搶晒」。房委會調查發現，截至去年3月底，一般公屋申請者及其家人當中，有20%是居港少於7年的內地新來港人士，較2016年增加5%。6%一般申請者有意安排內地家屬來港定居。而非長者單身申請者有11%已婚，部份人的配偶和子女由內地來港後，很可能轉為一般申請者。數據顯示，5%非長者單身申請者亦有意安排內地家屬來港定居。

房委會2020年公屋申請者統計調查在去年首季進行，隨機抽選共4,000名公屋申請者參與，回應率為77%。調查結果發現，2019年4月至去年3月期間，新登記的一般公屋申請者（家庭及長者一人）有1.92萬名，非長者單身新申請者有9,100名，數字與往年同期相若。

內地新來港人士申請增5%

截至去年3月底，一般申請者及其家人當中，有20%是居港少於7年的內地新來港人士，較2016年同期只有15%為多。有6%的一般申請者表示有意安排內地家屬來港定居，主要是配偶和子女，分別佔46%及32%，另有10%及12%擬安排父母、及兄弟姊妹、孫或祖父母等其他人來港定居。調查寫明，「這只是申請者的意向，與其家屬若然日後來港，申請者會否將他們加入現時的公屋申請並無直接關係」。

而新登記一般申請者的平均年齡為49歲，平均住戶人數為2.3人；所有一般申請者的平均年齡則為48歲，平均住戶人數為2.6人。在一般申請者當中，64%住在私人房屋、22%住在公屋、9%住在資助出售單位，其餘則分別住在臨時房屋或政府宿舍或院舍等。主要因為現居地方租金高昂、及希望獨居或分戶等而申請公屋。

調查續指，有67%一般申請者居住在整個單位、32%住在有獨立睡房的共住單位；並非居於公屋的申請者當中，也有40%住在獨立睡房的共住單位，2%住在床位和閣樓等地方。而一般申請者每月家庭入息中位數為1.27萬元，較2018年1.43萬元的，減少逾一成。

四成單身申請者擁大專學歷

至於非長者單身申請者（配額及計分制申請者），截至去年3月底，新申請人的平均年齡為33歲，而所有配額及計分制申請人的平均年齡為36歲，當中30歲以下的佔42%，30歲或以上的佔58%。教育程度方面，52%為中學程度，40%屬專上、大專或以上程度。而他們有47%為僱員或僱主、36%為學生；月入中位數為9,000元。他們大多與家人同住，大部份是希望獨居或分戶，所以申請公屋。有近六成有意參加特快公屋編配計劃。

配額及計分制申請者中，73%屬從未結婚；有11%已婚，而部份申請者的配偶和子女居於香港以外的地方，以內地為主。調查指，這類申請人在配偶或子女來港定居後很可能轉為一般申請者。數據顯示，非長者單身申請者當中，有5%有意安排內地家屬來港定居。

調查又訪問他們對入住公屋的觀感，34%認為與其他類別的房屋無分別；「只有低收入者才居於公屋」、「應趁年紀尚輕而收入低時申請公屋」的，分別佔31%和27%；亦有16%認為公屋是住屋福利，合資格者應該享用。

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