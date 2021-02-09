前年10月1日示威者「遍地開花」，多區有示威活動，其中9名男女被指當日在黃大仙非法集結，多名警務人員於審訊時被辯方質疑互抄口供。裁判官黃士翔昨裁定其中八人的案件表面證供不成立，毋須答辯，當庭釋放；唯獨當日被搜出身上有溪錢的女護士表證成立，她選擇不作供，亦不傳召任何證人。辯方今結案陳詞，指控方沒有任何片段或證人證明被告曾任何參與非法集結，她亦從未手持溪錢。

昨日被判無罪的被告高子晉，今仍到庭支持女被告。高表示過去他們一同受審，但昨天突然只剩她一人繼續面對審訊，希望能給予她支持。高稱已私下勉勵對方，「相信佢都會冇事嘅」。

私人女護士李咏梅（29歲）被指於2019年10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他不知名人士參與非法集結。案件將於2月19日裁決。

辯方結案陳詞指，雖然李遭拘捕的位置與其他被告不同，但他們都是一起從盈鳳里跑出來。由於警員未能及時截停李，她最終跑至附近小巴站才被捕。另外，控方沒有任何現場片段、證人、或招認口供等證明李曾參與非法集結，警員亦未能從李身上搜出頭盔或防毒面具等物，她只是身穿黑衣及身處現場，才被警員按在地上。

再者，警員是在李的袋中搜出溪錢，而非從她手上取得。辯方指溪錢並非作堵路用途，「有可能係其他地方吹過去」，與非法集結並無直接關係。辯方又爭議警員處理證物的手法，警員庭上供稱當日8時收到證物，其書面口供的紀錄卻顯示是4時20分。警員解釋只是手民之誤，辯方則質疑相關證物根本不屬於李。

【案件編號：WKCC3817/19】

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