食環署上周六（6日）首次以攤位展示政治訊息為由，終止支聯會維園花檔合約，令支聯會年宵檔32年首次斷纜。支聯會續以其他方法籌款對抗極權，主席李卓人指截至今午12時，該會合共籌得逾31萬元捐款，當中8.7萬元來自政治漫畫家尊子義賣畫像，也有約1.2萬元由區議員代為賣花。李卓人感謝市民用行動支持，對抗政權打壓香港人的言論自由，形容「市民用捐款表達憤怒」。

根據支聯會初步統計，截至今午12時，支聯會戶口一共收到超過31萬元的捐款，來自318次入帳，平均每次入帳 981.06 元；其中暫有146名市民報名購買由尊子所繪畫的肖像，另外有1.2萬元則來多名灣仔區議員一連兩日於大坑新村街年宵市場寄賣所得。目前捐款額已經遠超目標的20萬元。

李卓人說，雖然目前已經收得31萬元捐款，仍無法應付支聯會龐大開支，以營運六四紀念館，以及多名民主派人士於去年六四晚會涉嫌參與未經批准集結等的訴訟，估計所有可供市民捐款支聯會的場合，包括六四晚會和年宵花市都會受到打壓，相比過去每年循相關活動籌得逾百萬捐款，目前情況「我哋係好艱難」，呼籲市民繼續支持支聯會。

●市民捐款支聯會的方法

1. 直接存款或轉帳（恒生銀行 262-273-733-001 、 滙豐銀行 580-108-934-001、轉數快 8383242 ）

2. 郵寄劃線支票：抬頭「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，寄往：九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10字樓，信封面註明「支聯會秘書處收」

3. 親臨「教協」捐款銅鑼灣服務中心：香港銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈閣樓旺角服務中心：九龍旺角彌敦道618號好望角大廈8樓

4. 尊子畫肖像撐支聯會：即日起至農曆新年（2月12日）前，市民可以電郵相片及入數紙至 contact@alliance.org.hk、WhatsApp 相片及入數紙至 +852-27826111 、Signal 相片及入數紙至 67978841 ，以獲得尊子親筆繪畫的肖像。（一人200元；二人250元；三人300元；四人350元）尊子會在年初一前完成肖象作品，支聯會會利用WhatsApp、Signal 或電郵把作品傳遞。

資料來源：支聯會

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