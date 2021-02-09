英國駐港總領事館昨日更新外遊指示，稱獲悉香港特區不承認雙重國籍，指若擁有雙重國籍人士持英國護照入境香港，或未能獲領事協助，特首林鄭月娥今早主持行政會議時回應，只重申人大常委會已在1996年就國籍法如何在香港實施作出解釋，指明除非有外國國籍人士聲明及獲確認外國國籍，否則在港仍被會視為中國公民，不會享有外國領事保護和探訪權利，並強調：「我們正嚴格執行和落實相關政策」。

林鄭並指，屬於國際法的《維也納條約法公約》 （The Vienna Convention）也指出，包括中國在內，不承認雙重國籍的國家，公民不會享有外國領事保護，稱有關安排是國際慣常做法。

被問及英國放寬BNO移民的問題，林鄭再次批評英國政府違反了《中英聯合聲明》，指BNO是一本旅遊證件，英國備忘錄記載不會給BNO持有人英國國籍。北京與特區政府早在上月宣佈，不再承認BNO護照作為旅行證件及身份證明，反制英國政府開放BNO持有人申請入籍；但多個國家或地區如日本及台灣等仍然表明仍視BNO為旅行證件。

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