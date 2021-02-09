政府上周突然公佈豁免中國科興疫苗於醫學期刊刊登第三期臨床研究數據，只要求科興提交其向世衞提交的數據。據悉，疫苗顧問科學委員會明日將再開會，相信會討論有關科興疫苗事宜；但有指除非科興提交的數據非常齊全，像之前德國BioNtech提交逾千頁數據，否則委員會很難於一次會議便同意使用科興疫苗，而且世衞仍未批准緊急使用科興。

政府上周五突然公佈，豁免科興於醫學期刊刊第三期臨床研究數據，指因科興指於短期內於醫學期刊刊登數據有相當困難，故改為要求科興提交其向世衞提交的數據。當時政府指科興會於上周內提交資料，本周會向疫苗顧問委員會提交文件審視，再召開會議。

科興已向世衞提交申請作緊急使用，但世衞未有審批結果。上次疫苗顧問委員會只需一次會議，便同意向食衞局局長建議批准本港緊急使用德國BioNtech，當時世衞已批准緊急使用德國BioNtech，委員會也指德國BioNtech提交逾千頁數據。

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