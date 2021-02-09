英國提供BNO「5+1」的入籍途徑，惹來中國稱要反制。特首林鄭月娥今早（9日）重提，人大常委會早在1996年就國籍法如何在港實施作出解釋，指明除非有外國國籍人士聲明及獲確認外國國籍，否則在港仍被會視為「中國公民」，不獲享外國領事保護及探訪等權利，再次令人關注何謂「中國公民」，亦令外界關注到底林鄭所指要作出的「聲明」，具體是涉及甚麼程序；若不「聲明」，是否等同自動被剝奪外國國籍？

中國國籍法適用於香港，當中包括不承認雙重國籍，擁有中國籍公民不獲提供領事協助，其實有關安排一直存在，但過往政府「隻眼開隻眼閉」。如今在英方容許以BNO申請入籍的計劃下，特區政府似乎要「硬起來」，表明會嚴格執行雙重國籍不獲外國領事保護。

入境處1.31鬼祟修訂 在港出生持「外國護照」屬中國公民

雖然林鄭月娥指人大常委會在1996年已解釋國籍法在港實施問題，似暗示沒有任何改變，然而《蘋果》翻查香港入境處網站，卻發現有關中國國籍的常見問題於「BNO 5+1方案」生效當日，即上月31日當日曾作出修訂，其中一題有關在香港出生並持有香港永久性居民身份證的中國人，若已移民外國及持有外國護照，在香港特區是否仍然被視為中國公民。

處方的答案為，凡具有中國血統的香港居民，本人出生在中國領土包括香港者，不論其是否持有外國護照，都是中國公民；在外國有居留權的香港特區的中國公民，可使用外國政府簽發的有關證件去其他國家或地區旅行，但在香港特區和中國其他地區不得因持有上述證件而享有外國領事保護的權利。

處方續指，任何在港的中國公民，因英國政府的「居英權計劃」而獲得的英國公民身份，根據《中華人民共和國國籍法》不予承認，這類人仍為中國公民，在香港及中國其他地區不得享有英國的領事保護的權利，除非該人向入境處申報國籍變更，國籍變更也會對其在港的居留權有所影響。

翻查網上資料，入境處在有關問答中作出修改，由過往特別針對在港出生，不論是否持有「英國屬土公民護照」或者「英國國民（海外）護照」，改為不論是否持有「外國護照」，都是中國公民，即是由以往只註明英國發出的護照，改為所有外國國家發出的護照，此改動在字眼上，與中國國籍法較為一致。

由於當局沒有公開說明上述修訂，林鄭月娥今日的說法，令人產生不少疑團，包括是否除英籍外、其他國籍也要一視同仁，「聲明」擁有才算擁有？如何「聲明」才獲確認？

翻查《國籍法》條文，凡在中國領土（包括香港）出生，並具有中國血統的香港居民，均為中國公民；第3條明確規定「中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍」。數年前銅鑼灣書店風波中，雖然涉事人李波獲英國確認擁有英籍，但中國外長當時指李波「首先是中國公民」，拒絕英方介入，意味本身為中國國籍的港人，無論持任何外國國籍都會被視為中國公民，在中國（包括香港）境內不會獲得其所屬外國政府的協助。

外國出生但雙親其中一方屬中國公民非居外國 亦屬「中國人」

而中國國籍定義非常廣闊，例如《國籍法》第5條列明，父母一方為中國公民且非定居外國，即使本身出生在外國，亦算具有中國國籍。

哪是否有方法退出中國籍？《國籍法》第10條指，三大條件下的中國公民可以經申請批准退出中國國籍，包括外國人的近親屬、定居在外國的，及有其他正當理由。而申請退籍的手續，香港入境處亦有既定安排，重申如果持有外國護照的香港居民希望在香港特區內被視為外籍公民，必須向入境事務處申報國籍變更，當申報被批准後，相關人士不再是中國公民，可以享有申報所屬國家的領事保護權。

林鄭所言是否涉及入境處相關退籍要求，當局未有明確說明。「港版國安法」之下，不少行為動輒得咎，持其他國籍的港人日後在港若想續享所屬國籍領事協助，是否要由今天起辦理退出中國籍手續，格外惹市民關注。

三條件下可退中國籍 須向入境事務處申報國籍變更

英國駐港領事館昨天稱得悉政府不容雙重國籍，故此更改了旅遊指引；今日（9日）有記者亦曾問及林鄭，港府是否已向所有領事館作出相同的「提示」，還是只有英國領事館獲通知？林鄭並沒有回應。《蘋果》曾向英領館查詢，以往曾否對同時持有英國籍及BNO的港人提供領事協助？英領館是否覺得林鄭今日之說是政策轉變？暫未獲回應。

而日後透過BNO「5+1」取得英籍的香港人，入境香港時會否被要求作相關申報，若當場「二選一」、是否即時失去在香港所有公民權利，儼如只能逗留幾個月的遊客？這個問題，早前人大常委譚耀宗曾指是6年後的事，不需急於處理，但他強調作出申報、「二選一」是大方向。

《蘋果》也曾向特首辦查詢，要求回應市民若想繼續擁有外國領事協助而退出中國籍，應如何作聲明？今次安排是否適用於所有國籍？為何以往不嚴格執行有關規定及最新安排與以往有何不同？特首辦同樣未回覆。

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