終審法院今早（9日）將就律政司覆核壹傳媒創辦人黎智英獲准保釋的案件宣佈裁決，預計今早10時頒判詞，如律政司一方勝訴，高等法院批准黎智英保釋外出的決定將會無效。囚車在早上9時許已抵達法院，黎智英在懲教署人員押送下步入庭內。而在開審前一個半小時，已有近30人輪候公眾席，輪候人龍中包括加拿大領事館職員和歐盟外交官、壹傳媒行政總裁張劍虹等。

今早8時半，近30人輪候公眾席，至於傳媒亦有數十人等候入場，輪候人龍中包括加拿大領事館職員和歐盟外交官，據了解該名外交官上次因南亞「排隊黨」未能入場，故今次特意提早7時到場，排20名以內。另外，除壹傳媒行政總裁張劍虹外，曾健成阿牛和王婆婆亦已到場。

張劍虹表示，今早7時已到場，知道「要親身排就早啲嚟」，他相信今次判決對《蘋果》沒有影響，「《蘋果》做得到、撐得住」，並認為黎的意志很堅定，同時希望黎智英「可返屋企過年」。王婆婆表示，得知上周有不少南亞人一早到場排隊，故昨晚（8日）6時許已到場，至今已排了十多小時，她認為「多一個人好過少一個人」入場支持，亦對判決感樂觀，希望黎繼續加油。

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因上周一終院開庭當天，院外一早有逾百名市民排隊取籌聽審，排頭位的多名南亞裔人士在取籌後隨即離開，沒有入法院旁聽。司法機構上周五突宣佈終院下周二將調整公眾旁聽安排，將預留約80個座位予公眾人士，先到先得，不設派籌；市民如欲旁聽聆訊，須於終院大樓外的指定區域排隊，禁止插隊或代人排隊，令一眾「旁聽師」或市民將無法「一籌多人用」輪流入法院旁聽。

由於法院的記者席（庭內聽審）只得7個，多間傳媒於昨日（8日）凌晨、即開審前一日已經到法院外排隊。昨午亦已有市民到場排公眾席位置。

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