疫情持續，農曆年將至，雖然未必不能一家大細外出團年，但過年期間仍難免大魚大肉，不想年後急增磅，營養師指出，團年飯、開年飯要食得健康，建議揀選低脂肪又含豐富蛋白質的海鮮做主菜，例如扇貝蒸粉絲、陳皮蒸鮑魚等，又推介用蘆筍、金菇、海蝦烹調「竹報平安海蝦卷」。掌握健康煮法，配合控制食量、定期磅重和足夠運動，可健康過牛年。

註冊營養師盧綺欣表示，傳統農曆新年的餸菜，多以煎、炸、炆等烹調方式，用油量多，容易攝取過多熱量或脂肪，隨時吃一餐團年飯加湯丸糖水，已可吸收1,800至1,900千卡（kcal）熱量，幾乎是成人全日建議攝取量，密密食或沒有控制份量，可能會墮入增磅危機。

比較高脂肪、高熱量的菜式，例如南乳蓮藕炆豬手，當中豬手的飽和脂肪高，會令人提升壞膽固醇水平。「落重料」的湯水如花膠鮑魚燉雞湯，若加入了雞腳、豬骨等常見食材，都會高卡及高脂肪。煎炸食物如炸蟹鉗通過油炸處理，其反式脂肪含量也很高，連同煎堆、笑口棗等賀年小食吃太多，會令壞膽固醇水平上升、好膽固醇水平下降。

要與屋企人食健康賀年菜，可揀選低脂又有豐富蛋白質的海鮮，尤其適合要管理體重、高血糖、高膽固醇等人士進食。舉例吃4件扇貝只攝取70千卡，2隻鮑魚或6隻中蝦各只攝60千卡，吃1隻約150克重的龍蝦則攝取116千卡。盧建議可煮蒜蓉粉絲蒸扇貝、陳皮蒸鮑魚、清蒸龍蝦、茄汁煮蝦碌等。推介可用海蝦、竹笙、蘆筍、甘筍、金菇等，炮製「竹報平安海蝦卷」，含豐富蛋白質和纖維，健康又低脂，適合一家大細進食。

有長期病患的人要留意，其中痛風患者要避免於農曆新年期間，大魚大肉、飲酒或飲老火湯等，提防尿酸過高，並要飲足夠水份，建議每日飲用10至12杯水。若正處於發作期，吃海鮮餐便不太適合了，尤其貝殼類海產的嘌呤較高，其他高嘌呤食物如紅肉、深海魚類等都要少吃。可揀吃蒸雞、蒸淡水魚等食物，日常宜採用蒸、煮、放湯或涼拌等較健康的烹調方式。

高血壓、糖尿病患者應少吃醬汁

高血壓患者應減少吃醃製食物及醬汁，避免用汁撈飯食。盡量以新鮮食材作調味，如薑、蔥、蒜及辣椒。多飲水及吃高鉀食物，例如飲蔬菜湯、食香蕉、火龍果、蒸番薯或薯仔，幫助身體排走相關鈉質和水份。高膽固醇人士要吃少油炸、高脂肪食材如豬皮、雞皮、鵝掌等，可揀吃瘦肉，或進食肉類時去皮、去脂肪。至於寓意「橫財就手」的豬手，或燒腩仔等食物宜淺嚐。

糖尿病患者進食時，最好「撥走醬汁」，尤其經過炆或紅燒等製法，都會加入了冰糖，茄汁、蠔油及鮑魚汁也偏向糖份較高，會影響餐後血糖急升，建議可用稀少糖、代糖烹調食物，減少糖份攝取。另要留意老火湯的用料，如有蓮藕、粟米、栗子、甘筍、紅棗、無花果等屬於碳水化合物，糖尿病患者飲用時要進行食物換算，建議飲了一碗湯，便要減少吃三分之一碗白飯。也可煲佛手瓜、西洋菜等低碳水化合物的湯水。

盆菜可選吃瘦肉或海鮮、海味

盧稱，如一家人食盆菜，要控重人士、長期病患者可特別揀盆菜最上層的瘦肉或海鮮、海味來吃，例如鮑魚、瑤柱、蝦等。肉類如雞、燒鴨等宜去皮後才食。由於中層的食物一般較肥膩如燒腩仔，加上醬汁多，進食時要控制份量，高血壓、痛風患者要盡量避開醬汁，切忌用盆菜汁撈飯。進食盆菜時，不要密密食肉，宜保持飲食均衡，包括要有飯類，配合上湯浸菜來吃。

過年時若預計晚餐會吃得較豐富、多肉類，可於午餐時減少吃蛋白質，盡量吃一些較清淡的食物，例如雜菜菇菌煮烏冬。但此方法不適合糖尿病患者，因為會令血糖水平不穩定。另要避免不吃午餐，以防晚上會食得更多。想控制食肉份量，可於餐前飲湯，或先吃蔬菜、飯類，之後才吃肉類。食飯時，減慢進食速度，可讓大腦能夠接收飽肚訊息，避免過量進食。

飯後吃橙、奇異果等水果，可促進胃酸分泌，減少飽滯感覺。另外，要保持運動習慣，有助消耗身體攝取多了的卡路里。又提議市民每星期磅重1至2次，了解自己的體重變化，建議可於同一時段上磅，例如早上空肚時，最好穿著相類近的衣服。

「竹報平安海蝦卷」（2人份量共10件）

材料：

10件竹笙、5隻中海蝦、20條幼蘆筍、半條甘筍、1包金菇（洗淨去蒂）、小量芫茜和辣椒絲

調味料：

3/4湯匙蠔油、2茶匙生抽、1茶匙紹興酒和麻油、半茶匙胡椒粉、2茶匙生粉（溶於20毫升水）、半茶匙糖

做法：

洗淨食材，甘筍切成細條狀備用，海蝦去殼去腸切半 竹笙浸至軟身後瀝乾，切去頭尾 將金菇、蘆筍、甘筍及海蝦釀入竹笙 中火隔水蒸6至8分鐘 將調味料加入另一鍋中，煮至濃稠，把芡汁淋上竹笙卷，灑上芫茜和辣椒絲即成。

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