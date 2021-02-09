今年23歲的民主黨洪駿軒，中學開始已在觀塘翠屏邨長大，對這裏的一花一木都有感情，2019年順理成章參選當區區議員，「當選後覺得好特別，例如地下有嚿磚，我由中學開始每日都見到佢凸起，做咗議員之後竟然有能力去叫政府鋪返平佢，好似好小事，但係覺得意義好大。」。
不過，早前選舉呈請案敗訴，洪駿軒成為今屆首名被DQ的泛民區議員，「我真係好唔捨得翠屏，依家終於明啲人移民係咩感受」。現時他仍未決定是否提出上訴。
他說，如果真的無法在出任議員，他仍然會堅持在其他崗位繼續服務社區及爭取民主，沒有離開香港的打算。
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