今年23歲的民主黨洪駿軒，中學開始已在觀塘翠屏邨長大，對這裏的一花一木都有感情，2019年順理成章參選當區區議員，「當選後覺得好特別，例如地下有嚿磚，我由中學開始每日都見到佢凸起，做咗議員之後竟然有能力去叫政府鋪返平佢，好似好小事，但係覺得意義好大。」。

不過，早前選舉呈請案敗訴，洪駿軒成為今屆首名被DQ的泛民區議員，「我真係好唔捨得翠屏，依家終於明啲人移民係咩感受」。現時他仍未決定是否提出上訴。

他說，如果真的無法在出任議員，他仍然會堅持在其他崗位繼續服務社區及爭取民主，沒有離開香港的打算。

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Ep18 新書記錄反送中歷史 馬嶽：叫人認命是沒有反抗精神的說法

Ep19 身負7條控罪拒絕流亡 尹兆堅：絕不退出民主運動

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Ep22 沙田區議員李志宏：民政處不斷打壓民選議會，連民生議題都不放過

Ep23 開餐廳順便實踐勞工政策 譚文豪：困境下更要尋找不同出路

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EP25 不忍他人受苦 劉頴匡：如果要有人送中，我唔介意嗰個係我

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