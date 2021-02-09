香港中學校長會一項問卷結果顯示，逾九成受訪校長表示農曆年假後會按教育局安排， 每日讓不多於三分一學生回校上課半日；只有約3%、即9間中學表示會安排全校教職員定期檢測，以讓全校恢復面授課堂。

教育局日前宣佈，農曆年假後，幼稚園及中小學可有不多於三分一學生回校上課半日，能安排全校教職員每兩星期做病毒檢測的學校，則可申請全校恢復半天面授課堂。香港中學校長會於2月6日至8日以網上問卷形式訪問338名中學校長，佔全港中學近七成。結果94%中學表示年假後會每日安排不多於全校三分之一學生回校，會安排全校教職員定期做檢測，以讓全校恢復面授課堂的只有約3%，即9間中學。

兩周一檢條件令學校管理層「處於困境」

問卷結果又顯示，89%校長對「100%教職員可否持續每兩星期進行檢測」抱有疑問，85%憂慮學校是否有法理基礎要求教職員進行檢測，82%認為家長、教職員與管理層的意見會不同。

有校長在問卷中指，教育局將全體職員每兩星期檢測作為全校復課的條件並不合理，令管理層「處於困境」；有校長憂慮政策令學校成為磨心、分化不同持份者，亦有人表示多個團體已反映政策在學校不適合，但局方並無作出修訂，令學界十分失望。

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