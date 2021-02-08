油尖旺多幢大廈早前被納入強制檢測，當中不少早有無病徵或病徵輕微的隱形病人出現，相信已在社區及大廈播毒一段時間，但居民多無留意。《蘋果》記者曾到其中一個重災區，廣東道511號和514至516號一帶巡視，強檢過後街上人流稀少，其中514至516號大廈有住戶的信箱仍留有強制檢測通告無人接收，樓梯間則有兩個被棄置的雪櫃等雜物，梯間新增的消毒搓手液機已耗盡未有再添置，開始封塵；附近542號大廈的屋簷有不少用過的口罩和啤酒罐，衞生環境欠佳。

另外，油尖旺彌敦道375至381號金勳大廈早前同樣被納入強制檢測範圍，有多達9人確診。從事卡拉OK行業的單小姐說因應處所關閉未有上班，上周一（25日）和周六合共檢測了兩次，均呈陰性。她說不認識大廈確診者，也不知道其居住樓層，亦不知道相關個案是否與尼泊爾人或地盤工人相關，「真係唔知，佢哋都唔講係邊層打邊層，就算問都唔會話我哋知。」她又指內街出入口有較多尼泊爾人聚集，「通常唔行嗰邊」，自己盡量少外出，一進屋會馬上噴消毒液和洗澡。對於疫情持續，她指政府似乎也沒太多辦法，「而家好似咩都做唔到，個個行業都失業」。

不願透露姓名、在該大廈住了數十年的婆婆說，兩星期前按政府要求做了一次檢測，呈陰性，她指住了數十年，單位渠管沒問題，反而認為是「多咗劏房問題，樓上樓下可能有。」對於疫情在區內傳播，她認為政府已束手無策，「小市民都冇咩可以再做，再發生驗第二次囉，惟有係咁。」

從事銀行業的陳先生則指，早前按政府要求做了一次檢測呈陰性，他指不認識確診人士，自己可以做的有限，「睇新聞聽講係地盤傳過嚟，但都係要等調查。」他指會避免去人多地方包括內街，「後邊有啲東南亞人聚集食嘢停低，多多少少都擔心」，對於政府抗疫工作，他認為雖然涉及到私隱問題，但作為住戶想了解更多確診者資訊，包括其居住樓層和職業，否則「係咪鄰居我都唔知」。

來自印度的Limburg Rekha在醫院工作，她指因為擔心確診早前一星期做了三次檢測，均呈陰性，首次是自費。她指不認識確診鄰居，每次回家會馬上消毒，她認為政府可持續提供免費檢測，因有些人可能連240元也負擔不到。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！