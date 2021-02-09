前年11月一輛黑色寶馬在青朗公路大欖隧道收費亭撞倒一名修路工人，工人被攔腰撞開兩段，當場死亡。涉案年輕司機今在區域法院承認危險駕駛導致他人死亡罪，求情指缺乏專注3秒，忽略道路上的警告標誌，導致悲劇發生。法官判刑時強調，掌管殺傷力如此大的機器，附帶極大的責任，最後因被告行為對他人造成的傷害，判被告即時入獄兩年。

辯方求情指，被告趙建行（26歲）大學畢業，任職售貨員，案發時「一失足成失古恨」，因缺乏專注僅3秒而未能及時反應，導致悲劇發生。辯方強調，被告面對來自婚姻與工作的壓力，當日只是小酌一杯，惟最後錯誤判斷自己可以駕駛。辯方又指，被告犯案後非常懊悔，自知無可饒恕，明白監禁式刑罰無可避免，但希望法庭酌情輕判。

法官判刑時指，被告如有足夠專注，不可能看不見道路上的反光圓筒及工程車的箭嘴指示。法官不明白被告為何在得到充份警告下，仍高速駛入中線，撞向工程車，唯一解釋就是他一時分神或受酒精影響。法官認為法庭須向公眾傳遞清晰訊息，「掌管馬力大、可殺人的機器，應有一定的能力和專注」，判被告即時入獄兩年，並下令他停牌五年。

案情指，事發於清晨4時，工人以反光雪糕筒封閉慢線及中線，而工程車則停在中線。工人正準備髹油畫分隔線時，肇事寶馬沿快線駛至，突然扭軚越過中線，撞向32歲陳姓工人，壓向前面的工程車，夾在兩車之間，上下身劏開兩截。案情透露，肇事寶馬時速達80公里，超過路段限速30公里。

被告在警誡下解釋他看不見死者，因為「佢六、七條線走埋一齊，雪糕筒反光唔清晰」。首次酒精呼氣測試顯示被告血液中酒精超標8微克，第二次在警署的測試則超標2微克。

【案件編號：DCCC580/20】

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