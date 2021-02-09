特首林鄭月娥日前指，農曆新年期間將不會進行以圍封社區進行的強制檢疫。另一方面，有消息指戲院、美容院以至晚市堂食有機會在年初七重開，但條件之一是高危場所強制安裝及使用「安心出行」。怎樣才算是高危場所？據創科局局長薛永恒指，市民由於在食肆需除下口罩進食，故食肆屬高危場所，更直指「積極考慮」重開晚市後市民可能需安裝及使用「安心出行」才可進入食肆。

日前進行的強制檢疫，竟多次出現範圍內沒有確診的結果，已充份反映政策失敗，對抗疫幫助極小，對市民生活的負面影響卻極大，然而，政府依然厚着面皮指強制檢疫成功。而強制市民安裝和使用「安心出行」，更是對沒有智能手機的市民不公平。「安心出行」只不過是離線記錄市民行蹤，若果市民在確診後拒絕出示安裝「安心出行」的手機供醫護人員檢查，已廢了「安心出行」在抗疫方面的功用。況且，現行食肆只能經營午市生意，市民光顧仍不需強制使用「安心出行」，在疫情緩和之際，原本不用使用「安心出行」才能進行的食肆，竟突然變成了使用「安心出行」才能進入，只會令市民感到無所適從，以抗疫的角度來分析根本不合邏輯。

種種不合邏輯的抗疫政策，從政府逼市民使用「安心出行」，再到圍封社區進行強制檢疫，皆在抗疫上收效甚微。政府推出這些不合邏輯的抗疫政策，主要目的顯然是用以奴化市民。

秦朝末年，宦官趙高為了測試朝臣對其是否忠誠，找來一頭鹿，並指那隻鹿是隻馬，再問朝臣該隻鹿是鹿還是馬，跟隨趙高立場，指該隻鹿是馬的朝臣，被視為忠於趙高，得以倖免於難，而如實指那隻動物是鹿的朝臣，則被視為逆反，全被秋後算賬。

不論是進行強制檢測，仰或是使用「安心出行」，均與指鹿為馬雷同，是政府用以樹立權威，以顯示大權在握的手段。指鹿為馬沒有用？那不是重點，重點是趙高顯示了其有權要求朝臣跟隨其立場。強制檢測沒有用？那不是重點，重點是政府顯示了其有權依法要求市民強制檢測。「安心出行」沒有用？那也不是重點，重點是政府顯示了其有權依法要求市民使用「安心出行」。

香港社會過往風氣較為自由，市民仍然可以暢所欲言，就算反對政府亦不一定遭到清算。然而，時至今天，國安法出台，政府擴權，要降低管治成本，必須先顯示政府具有極大權力，使市民感到恐懼，以確保市民服從政府。借抗疫包裝這些宣示權威的政策，正屬最佳策略。

查實，類似的政策在由政府間接管理的公營機構已大行其道。中文大學強制學生進入校園時出示學生證，就是當中的顯例。於大批學生進入校園時，保安根本看不清學生持有的學生證是否有效，甚至進入校園的人是否大中學生。然而，政策就是要使學生明白保安有權要求學生出示學生證，樹立校方和保安的權威，使學生感到恐懼，最終令學生明白以校監林鄭月娥為首的大學校方有無上的權威。

香港政府得以維持現時的統治，關鍵是因為香港以服務業為基礎，法律對保持現有產業的發展和整體市民生計上的穩定非常重要，故政府不斷擴權雖影響到普羅市民的生活，但能進一步保障產業穩定。然而，人才並不能在不自由的環境發展，在香港發展平平，離港後卻在事業上取得成功的香港人比比皆是。加拿大近期已放寬移民政策，吸納香港人才，若香港人才因為香港愈趨專制而繼續大量流失，香港服務業就變得像建在浮沙的高樓一般，勢必搖搖欲墜，屆時，香港經濟環境一旦轉差，政府要再維持管治勢成天方夜談。

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