前年10月網民發起連串反蒙面法行動，有地政總署丈量員被指在牛頭角管有一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今續審，被告自辯稱涉案雷射筆是工作所需，屬測量行業的常用工具。任職土地測量師的前僱主特意為他寫信，解釋雷射筆於測量上的用途，惟前僱主直言不欲捲入「呢啲事」，拒絕出庭作證。被告又透露，沒有考慮邀請地政總署同事出庭為他擔任證人，坦言：「大家都係公務員，如果有咩，我都唔想影響到佢哋。」

被告雷启添（33歲）被指前年10月13日在牛頭角道遊樂場一帶犯案。

被告自言當日僅路過

被告今自辯時透露，他家住牛頭角，當日偕胞妹在寓所附近吃完甜品，及後一起到駱駝漆大廈的家具店，打算為新居添置傢俬。其後兩人途經牛頭角道時，聽到後方有雜物碰撞的聲音，並看到有示威者堵路。未幾，一群示威者朝他跑來，令他不知所措，遂急步走到附近遊樂場，最終被警員截停拘捕。

至於涉案雷射筆，被告是在案發前一個多月從網上購買，產品介紹寫明適用於建築工地及戶外，故他決定購買，擬於工作時使用。

他又解釋，袋內搜獲的手袖是妻子從淘寶購入，亦是為了方便他於戶外工作。案發當日他到倉庫取貨，辯方並呈交單據，分別顯示購買手袖的日期、價錢，以及被告在工地上戴著該手袖的情況，並附上被告與同事的訊息紀錄。被告稱該照片由同事拍攝作工作紀錄之用，事後傳送給他存檔。

控方質疑為何被告不使用普通電筒，而要選用雷射筆。被告解釋指，普通電筒射出的光束會在某一距離後散開，不夠集中，故不能達到工作所需的效果。他表示，雷射筆是測量行業常見工具，但其工作小組中僅有他一人使用。

控方又質疑，被告選用射程達12公里的涉案雷射筆，超越工作需要。被告解釋，雖然工作上只需要數百米射程的光束，但他找不到符合此射程的雷射筆。

原本一直使用紅光雷射筆 嫌陽光下不明顯

被告表示，他從事測量行業約10年，5年前開始在地政總署任職，一直有使用雷射筆輔助工作。案發前2至3年，他一直使用另一支可發出紅色光束的雷射筆，但認為光線在陽光下並不明顯，遂於案發前一個多月購買了涉案雷射筆。控方質疑，既然舊筆不合用，他為何不一早諮詢同事意見，以更換新筆？被告坦言：「答唔到。」

控方又仔細查問當日案發前被告與胞妹逛家具店的情況。被告表示沒特定購買目標，主要看看沙發及飯桌，打算在看見合適款式後才詢問父母意見。

惟被告坦言，雖然當日只逛了一間家具店，但已忘了店名及店舖面積，亦沒印象那是否連鎖店，或者有否為客人設計家具的櫃檯。他表示，只記得店內售賣沙發及桌子，但不記得具體款式。逛了十多分鐘後，他與胞妹都沒發現合適貨品，於是改為逛運動用品店。

【案件編號：KTCC2045/20】

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